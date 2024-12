Auto va a schiantarsi contro un camper parcheggiato a bordo strada: momenti di paura

Brutto incidente attorno alle ore 16 di oggi, lunedì 2 dicembre, in Corso Ciriè quasi all'angolo con via Rovigo, nei pressi di via Cigna a Torino.

Auto contro camper posteggiato

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica, ma una vettura che forse non aveva dato la precedenza, è andata a scontrarsi contro un camper posteggiato a bordo strada.

Ancora da chiarire la dinamica

Il passeggero, una signora anziana, è in attesa di cure dall'ambulanza, che sta arrivando in questi momenti sul luogo del sinistro. Rilievi in corso da parte della Polizia municipale.