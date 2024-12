Club Silencio per la prima volta apre le porte della Promotrice con Klimt e Banksy

Venerdì 6 e Sabato 7 dicembre dalle 19 a mezzanotte, l’associazione Club Silencio apre le porte per la prima volta della Promotrice delle Belle Arti nel cuore del Valentino per una serata dove street art, musica ed esperienze immersive saranno protagoniste.

Il museo, cuore pulsante del Valentino che da oltre cent’anni conserva e diffonde la produzione artistica dei più celebri artisti moderni, ospiterà l’esposizione immersiva ed interattiva "Klimt: The Gold Experience" e la mostra temporanea "Banksy&Friends: storie di artisti ribelli", che raccoglie più di 80 opere tra le più irriverenti e controcorrente dell’arte contemporanea. Un vero e proprio viaggio attraverso un’arte senza limiti e confini che, con ironia e provocazione, invita a riflettere sulla società odierna e a confrontarsi con temi complessi con uno sguardo critico ed originale.

Le iconiche opere di Banksy come “Girl with Balloon”, i capolavori di David LaChapelle, Jago, Takashi Murakami, Obey, Mr. Brainwash e le distese d’oro di Klimt sono solo alcune delle opere che ammalieranno il pubblico in questa doppia apertura serale accompagnata dal live set elettro-house di Ale Bavo, celebre produttore di artisti iconici quali Mina, i Subsonica e Levante, che insieme a Liede renderà la serata indimenticabile.