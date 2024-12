Don Ciotti e i Lions di Moncalieri per ricordare l'insegnamento di Italo Calabrò

Nei giorni scorsi, presso la sede della Pininfarina di Cambiano, si è svolto un evento dedicato a Don Italo Calabrò e all'attualità della sua azione profetica.

Don Luigi Ciotti, un grande testimone del nostro tempo, ha raccontato la vita e l'eredità di Don Italo Calabrò, suo amico nella lotta contro la criminalità organizzata. Un incontro che segna l'inizio di una grande riflessione pubblica su come attivare un'opposizione non violenta alle mafie e alla mafiosità.

L'attualità del suo insegnamento

“In un'epoca in cui la società cerca punti di riferimento etici e morali, la figura di Don Italo risplende come un faro di integrità, coraggio e dedizione alla giustizia sociale” commenta Pietro Bucolia, presidente di Lions Club Moncalieri Host, che ha organizzato l’incontro. “L'evento ha voluto esplorare le modalità attraverso le quali possiamo opporci alla mafia in modo non violento. Tramite discussioni, testimonianze e approfondimenti, si è cercato di trarre insegnamento dalla sua vita e dalle sue azioni, per costruire un futuro più giusto e solidale”.

"Come figlio spirituale di Don Italo Calabrò, sento ancora viva la sua presenza e il suo magistero dopo decenni. Essere nato in una piccola comunità come San Giovanni di Sambatello, povera e spesso segnata dalla mentalità ndranghetista, è stata una grazia che ha forgiato profondamente il mio cammino di fede e di vita. Io sono uno di quei bambini ritratti nella foto con Don Italo, che lui educava ogni domenica, insegnandoci la via dell’onestà, dello studio, della cultura e dell’aiuto solidale e ci accompagnava ogni giorno nella vita con il sorriso e la cura", ha detto ancora Bucolia.

Un faro in un mare turbolento