La Fanfara degli alpini si esibirà a Luserna alta per ricordare la nascita della quarta compagnia

A Luserna alta arriverà la Fanfara della Brigata alpina Taurinense per festeggiare il restauro della targa che in via Brianza Ballesio ricorda la prima sede della quarta compagnia proprio nell’edificio all’angolo con piazzetta Dana Falco. “La quarta nacque nel 1872 proprio in questo edificio. Il corpo degli alpini si era appena formato e tra Borgo San Dalmazzo, Venasca e Luserna San Giovanni si formarono le prime compagnie” spiega Lucetta Rossetto, madrina della Fanfara e di origine lusernese. La quarta compagnia nel 1875 diventò battaglione e la sede fu spostata a Chivasso ma a Luserna rimase quella estiva. “Mi ricordo quando ancora piccola percorrevo le strade di Luserna alzando gli occhi alla targa che poi diventò illeggibile – ricorda Rossetto –. Al dispiacere che provavo per lo stato in cui versava l’iscrizione ha risposto recentemente un graduato del primo reggimento che in modo volontario ha ripulito il bronzo e ripassato i caratteri della scritta”.

I lavori di restauro, finiti nelle scorse settimane, e la memoria della quarta compagnia, verranno celebrati venerdì 6 dicembre alle 14 con l’esibizione della Fanfara in piazzetta Danna Falco: “È un’occasione unica per assistere allo spettacolo e rivolgiamo alle scuole e a tutta la cittadinanza l’invito a partecipare” conclude il sindaco Duilio Canale.