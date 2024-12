Una zampa per la vita: a Rivoli una passeggiata natalizia per donare sorrisi

Domenica primo dicembre le vie del centro di Rivoli che portano al Presidio Ospedaliero sono state colorate da 120 cani tra Golden Retriever con le loro code dorate e amici a quattro zampe di tutte le razze e da più di 200 persone, anche senza cani al seguito, tutti agghindati a tema natalizio, che si sono riunite con un solo scopo: contribuire con la loro presenza a donare sorrisi e gioia ai pazienti grandi e piccini ricoverati nell’Ospedale cittadino.





“UNA ZAMPA PER LA VITA”, così è si intitola la passeggiata benefica organizzata dall’ Associazione Golden alla Riscossa APS, Ente no profit del Terzo Settore, che ha tra gli scopi principali quello di sostenere progetti di solidarietà finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone grazie al coinvolgimento degli animali domestici, proprio in onore delle doti peculiari della razza Golden Retriever, è una iniziativa dedicata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione ASLAN – Il Legame con gli Animali, da destinare ai progetti di Pet Therapy attivi sul territorio ed in particolare al progetto RI-ANIMALI operante all’ Ospedale di Rivoli, unica esperienza di pet therapy attiva in un reparto di rianimazione.



L’ evento, patrocinato dal Comune di Rivoli e dall’ Enac – Ente Nazionale Attività Culturali, ha avuto il suo momento più emozionante ed indimenticabile all’ arrivo sul piazzale dell’Ospedale, quando tra code scodinzolanti ed entusiasmo dei presenti, si sono intonati i canti natalizi dedicati ai pazienti ricoverati che hanno risposto salutando dalle finestre.

Al termine di questo momento ricco di gioia, solidarietà ed emozione, ci sono stati gli interventi delle Presidenti di entrambe le associazioni, che hanno illustrato i progetti e iniziative in corso e quelle in programma nell’ immediato futuro, e il saluto della Vice Sindaco Silvia Romussi che ha porto gli auguri natalizi in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale, ringraziando le due Associazioni per la lodevole iniziativa e auspicando che possa diventare un gradito appuntamento annuale.

Fin dal momento della nostra costituzione abbiamo avuto un sogno : regalare un momento di gioia a chi sta vivendo un momento di difficoltà, ma il dono più grande sentiamo di averlo ricevuto noi – queste le parole della Presidente Federica Gho e dei ragazzi fondatori dell’ Associazione Golden alla Riscossa – quando abbiamo visto quante persone hanno partecipato alla nostra iniziativa, sostenendo il nostro progetto con le loro donazioni e la loro presenza, arrivando anche dai Comuni Limitrofi e da Regioni non proprio confinanti, ma soprattutto quando i bimbi della Pediatria hanno risposto ai nostri auguri facendoci il cuore con le loro manine, ecco quello crediamo sia stato per tutti i presenti il momento più commovente. Ringraziamo la Città di Rivoli, l’Amministrazione Comunale e la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Rivoli per averci supportato, ringraziamo la Presidente Antonia Tarantini dell’ Associazione ASLAN per aver creduto nella nostra Associazione e per aver partecipato con le sue coaudiutrici e terapeuti a quattro zampe alla realizzazione di questa giornata che ci ha scaldato il cuore. E’ nostra intenzione – prosegue sempre la Presidente di Golden alla Riscossa – con l’autorizzazione e il supporto della Città di Rivoli e della Direzione Sanitaria, di far diventare UNA ZAMPA PER LA VITA un appuntamento annuale in occasione del Natale.