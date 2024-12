Pompeo (Pd): "Come sarà riprogettata la mobilità della zona sud di Torino con l'ospedale unico?"

“Ho presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per sapere dall’Assessore regionale ai Trasporti come si intenda riprogettare la mobilità della zona sud-est di Torino in previsione della costruzione del nuovo ospedale dell’ASL TO5 a Cambiano. La SR29, che collega Moncalieri e Alba, lungo il primo tratto che interessa le città di Moncalieri, Trofarello e Cambiano è contraddistinta da un traffico stradale intenso che provoca disagi ai cittadini in termini di mobilità e sostenibilità ambientale. Inoltre, questa arteria è, insieme alla SP122, l’unica strada di pianura a collegare Torino e Moncalieri a Chieri, ma necessita di interventi di potenziamento per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i tempi di percorrenza” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“La costruzione del nuovo Ospedale dell’ASL TO5 nella zona di Cambiano – prosegue la Consigliera regionale Pd – che pare destinato a assorbire le funzioni attualmente svolte dai nosocomi di Chieri, Moncalieri e Carmagnola, aumenterà notevolmente i flussi di traffico. E’, pertanto, fondamentale che venga prevista un’integrazione tra i collegamenti stradali e ferroviari per offrire alternative di trasporto pubblico e attuare una mobilità sostenibile che riduca l’impatto ambientale e migliori la qualità di vita di questi territori. A complicare il tutto la nuova programmazione della tratta ferroviaria Rivarolo-Chieri ha aumentato il numero dei treni e ha portato la cadenza a un treno ogni 30 minuti, incrementando le chiusure (10 volte in più) del passaggio a livello collocato proprio a pochi metri dal Comune di Cambiano, con conseguente ulteriore rallentamento del traffico”.

“Vorrei capire dall’Assessore ai Trasporti – conclude Laura Pompeo – se, parallelamente alla progettazione del nuovo importante presidio ospedaliero, la Giunta regionale stia predisponendo un piano per la progettazione della viabilità e se si stia attivando per aumentare l’offerta del trasporto pubblico locale che sarà importante per i tanti cittadini che dovranno raggiungere l’ospedale”.