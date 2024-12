Lavori per il teleriscaldamento: come cambia la viabilità a Grugliasco

L’Amministrazione Comunale di Grugliasco informa i cittadini che, nell’ambito dei lavori per la posa del teleriscaldamento realizzati da IREN, si sta operando per garantire un intervento efficiente e il minor disagio possibile alla circolazione, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio.

Ecco il dettaglio delle attività previste:

Chiusura cantiere su rotonda strada della Pronda – angolo via Rieti:

Entro mercoledì 4 dicembre, il cantiere sarà rimosso e la rotonda sarà completamente riaperta alla circolazione veicolare.

Avvio lavori in strada della Pronda (fronte Parco Calipari):

A partire dal 4 dicembre 2024, i lavori proseguiranno in direzione Est. In questa fase, abbiamo già richiesto a GTT l'adeguamento e la deviazione delle linee di Trasporto Pubblico Locale per ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Ripresa dei lavori dal 7 gennaio 2025: