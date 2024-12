Il Coro di Santa Lucia per un evento speciale all'ospedale San Luigi di Orbassan

La Direzione Aziendale dell'ospedale San Luigi di Orbassano, in collaborazione con il Consolato di Svezia, presenta il Coro di Santa Lucia del Conservatorio della città di Halmstadt.

In occasione delle prossime Feste Natalizie al San Luigi si presenta un evento speciale, il Coro di Santa Lucia, che nella tradizione cristiana è protettrice della vista e delle malattie degli occhi, e per estensione protettrice della salute, si esibirà per pazienti, familiari e personale dell’Azienda.

La Direzione Generale del San Luigi Gonzaga, in collaborazione con il Consolato di Svezia di Torino, dedica un momento di celebrazione particolarmente suggestiva di questa tradizione all’interno dell’Ospedale, in omaggio a tutti i pazienti seguiti nelle diverse strutture e al personale che vi lavora.

L'appuntamento è per venerdì 13 dicembre dalle ore 11, l'evento è gratuito e aperto al pubblico.