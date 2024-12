CioccolaTò 2025: si aprono le iscrizioni per la kermesse più dolce dell'anno

Da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo 2025, Torino si prepara ad ospitare uno degli eventi più “dolci” dell’anno, CioccolaTò, la kermesse interamente dedicata al cibo degli dei.

Torino e il Piemonte sono infatti da sempre legati alla produzione di cioccolato di qualità: su questo territorio esiste una tradizione cioccolatiera molto radicata ed è presente un folto tessuto di imprese piccole, medie e grandi che lavorano alla sua produzione, tra cui numerosi Maestri del Gusto di Torino e provincia. Un territorio di eccellenza agroalimentare dove anche il Giandujotto conquisterà il suo marchio IGP.

Il centro cittadino e nello specifico Piazza Vittorio Veneto e alcune sedi museali e palazzi storici come il Museo Nazionale del Cinema, il Circolo dei Lettori, le Gallerie d’Italia, il Polo artistico e culturale le Rosine, diventeranno il palcoscenico ideale per ospitare l’evento che vuole diventare un punto di riferimento per l’intera filiera, su scala nazionale e internazionale. Per il 2025 è stato dunque creato un Comitato d’Indirizzo, costituito da rappresentanti di Camera di commercio di Torino, Città di Torino, Regione Piemonte, Associazioni di categoria e Turismo Torino e Provincia con l’obiettivo di realizzare una manifestazione di richiamo, con format, concept e identità visiva completamente rinnovati.

La nuova edizione vuole valorizzare Torino come grande città del cioccolato, offrendo ai visitatori un’esperienza multisensoriale che intreccia gusto e cultura. Si punterà sull’artigianalità e sull’eccellenza, grazie alla qualità delle materie prime e alla maestria dei più grandi cioccolatieri torinesi, piemontesi, italiani, internazionali, ma ci sarà spazio anche per un ricco programma di appuntamenti, degustazioni e iniziative per coinvolgere il pubblico e le imprese, dalle attività divulgative e didattiche agli incontri btob e di networking, senza ovviamente trascurare gli aspetti culturali e di approfondimento su temi come sostenibilità, tradizione e futuro della filiera.

“In un ricco calendario di eventi già previsti in città nel 2025, vogliamo proporre un CioccolaTò completamente rinnovato, un appuntamento speciale per cittadini e turisti, ma anche un’opportunità di crescita, scambi commerciali e networking per le imprese del settore – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. - Le adesioni sono aperte: ci auguriamo una convinta partecipazione delle nostre aziende a partire dai nostri Maestri del Gusto, ma contiamo di attrarre anche espositori italiani e internazionali accomunati dall’eccellenza e dall’altissima qualità”.

“Abbiamo scelto di rinnovare CioccolaTò, non solo negli allestimenti, ma anche nelle date e nella location, spostando la kermesse in una delle piazze più iconiche e suggestive di Torino - commenta Domenico Carretta, assessore ai Grandi eventi della Città di Torino -. L'edizione 2025 metterà al centro l’artigianalità e la qualità delle materie prime, ospitando i più grandi cioccolatieri torinesi, piemontesi, italiani e internazionali. Grazie alla collaborazione con la Camera di commercio daremo ancora più valore all’evento, offrendo ai visitatori un’esperienza unica, dove parole e sapori si intrecciano in un vero e proprio viaggio culturale che celebra la tradizione e l’innovazione del cioccolato”.

Le adesioni a CioccolaTò 2025 sono aperte sul sito:

https://turismotorino.org/it/espositori-cioccolato-2025