“Il dono del volontariato”, in piazza Bodoni Vol.To ha inaugurato il villaggio della solidarietà

È stato ufficialmente inaugurato questa mattina, nel cuore di Piazza Bodoni a Torino, “Il Dono del Volontariato”, un villaggio della solidarietà che per tre giorni, dal 6 all’8 dicembre, celebrerà il mondo del volontariato con la partecipazione di 170 associazioni del territorio. L’iniziativa, organizzata da Vol.To ETS, rientra nelle celebrazioni per la Giornata Internazionale del Volontariato e si propone di valorizzare il dono come principio fondante della coesione sociale.

Alla cerimonia di apertura era presente Gerardo Gatto, vicepresidente di Vol.To ETS, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del volontariato nel tessuto sociale della città. Secondo Gatto: “Questo villaggio della solidarietà rappresenta un momento unico di festa. Questo evento non è solo un’opportunità per conoscere il mondo del volontariato, ma anche per riscoprire il valore dell’incontro e del legame umano, in un’epoca sempre più segnata dalla digitalizzazione. Donare, come dimostra questa iniziativa, non è solo un gesto di generosità, ma un vero atto di fiducia nel presente e nel futuro. Ringrazio di cuore lo staff di Vol.To, le autorità, gli sponsor e tutti i partner che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione."

Per tre giorni, Piazza Bodoni si trasforma in un grande villaggio natalizio dedicato alla solidarietà, con stand colorati, spettacoli e attività interattive per adulti e bambini. I cittadini potranno scoprire i progetti delle associazioni partecipanti, sostenendole con l’acquisto di regali solidali come decorazioni natalizie, candele artigianali e prodotti gastronomici, contribuendo così al finanziamento delle loro attività. Tra le attrazioni principali, i visitatori potranno incontrare Babbo Natale, assistere a spettacoli di animazione e partecipare alla sfilata dei volontari in costumi storici, un omaggio alle radici culturali e sociali della città. Non mancheranno momenti di intrattenimento e riflessione per avvicinare grandi e piccoli al mondo del volontariato.

L’iniziativa vuole essere un ponte tra associazioni e cittadini, offrendo a tutti l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del volontariato, scoprire progetti innovativi e comprendere come ognuno possa dare il proprio contributo. Durante le tre giornate, sarà possibile interagire direttamente con i volontari, ascoltare le loro esperienze e lasciarsi ispirare dal loro impegno quotidiano.

Silvio Magliano, Consigliere di Vol.To, nonché ideatore della manifestazione ha aggiunto poco prima del taglio del nastro: “Quest'anno, con la seconda edizione de Il Dono del Volontariato, abbiamo voluto offrire ai torinesi l'opportunità di incontrare il volto più autentico e solidale della nostra città. Visitare i gazebo e gli stand in Piazza Bodoni significa scoprire storie di dedizione, sacrificio e speranza, che rappresentano il cuore pulsante del volontariato. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un invito a riflettere sul valore della gratuità in un mondo spesso dominato dal consumismo. Ringrazio di cuore tutti i volontari, le associazioni e le istituzioni che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa."

L’evento continuerà fino a domenica 8 dicembre, con accesso libero dalle 10 alle 18. Una manifestazione che unisce la magia del Natale ai valori della solidarietà, regalando alla città un’occasione per incontrarsi e riscoprirsi comunità.

L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, della Circoscrizione 1 e di CSVnet, oltre al contributo di sponsor quali Banca di Caraglio, Iren e Zoom Bioparco Torino, e di partner tecnici come Bar Lagrange, Coop, Fantolino, Mizuno e Vivai Mauro. Charity partner dell’evento sono importanti realtà del territorio, tra cui Banco Alimentare, Confraternita di Misericordia di Torino, Sermig e Solidarietà Insieme 2010.