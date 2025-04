Venti milioni per riqualificare corso Palermo: strade e piazze più pedonali

20 milioni per riqualificare corso Palermo: strade e piazze più pedonali in Barriera

Dalla Dora al Trincerone, la Città di Torino investe 20 milioni di euro per riqualificare corso Palermo e via Martorelli. Inizia a prendere forma il piano per trasformare i quartieri di Barriera di Milano ed Aurora con i fondi Pon Metro Plus 2021-2027. Ad elaborare il masterplan Infrato, coordinatore di un gruppo di lavoro in cui sono presenti lo studio Carlo Ratti e associati, la cooperativa "Liberi Tutti", Wet8 e Michub.

Interventi su strade e piazze

La presentazione ufficiale sarà la prossima settimana, ma nel pomeriggio l'assessore alle Periferie Carlotta Salerno ha anticipato alcuni punti. Gli interventi si concentreranno soprattutto sullo spazio pubblico - piazze, aree davanti alle scuole e strade - dato che biblioteche ed altri edifici pubblici sono stati rinnovati grazie al Pnrr.

Corso Palermo e via Martorelli

Gli interventi si concentreranno su corso Palermo e via Martorelli, tre chilometri che attraversano Barriera e Aurora. Sicuramente uno degli assi più problematici, dove è presente un presidio dei militari fissi all'incrocio con piazza Foroni e dove quotidianamente i cittadini fanno i conti con furti, spaccio, mobili e rifiuti abbandonati in modo illegale.

88mila residenti

Nei due quartieri vivono 88mila persone: il 36% sono stranieri e rispetto ad altre zone della città la fascia di residenti 25-35 anni è più alta.

Attualmente il traffico scorre su doppia corsia, con parcheggi da entrambi i lati. L'idea - come ha spiegato Salerno - è di mantenere ovviamente il passaggio delle auto, rendendo però pedonali o ciclabili alcune porzioni di Aurora e Barriera. Tra le ipotesi l'allargamento di marciapiedi, il cambio di pavimentazione oppure la collocazione di fioriere ed aiuole.

Pedonalizzazione davanti alle scuole

Gli interventi verranno effettuati ad esempio davanti alle scuole oppure nella zona di piazza Foroni, già chiusa ai veicoli al mattino per il mercato. "Non c'è nulla - ha voluto rassicurare Salerno - da temere: vogliamo migliorare gli spazi". Il primo blocco di cantieri partirà nei 2026: il termine del piano è fissato nel 2029.

I commenti

"A distanza di 30 anni - ha spiegato il consigliere del PD Vincenzo Camarda - dal Piano di Riqualificazione Urbana in zona Mirafiori Sud, concentriamo investimenti e proposte per dare un volto nuovo a questi due quartieri, affinché non vengano più definiti periferici". A fargli eco il collega Tony Ledda: "Si tratta di un intervento di grande impatto che, insieme ad esempio alla Linea 2 della metropolitana, risponde alla necessità di un vero e proprio ‘Piano Marshall’ per la rigenerazione e il rilancio di un’area fondamentale per il tessuto sociale ed economico della città".