Oltre 20.500 noleggi e 400mila Km percorsi, i numeri 2024 del car sharing dei dipendenti del Comune

Oltre 20mila e 500 noleggi nel 2024 con punte mensili di 2mila e 600 e una distanza percorsa di quasi 400mila chilometri che hanno permesso una riduzione delle emissioni di C02 nella misura di 40 tonnellate, pari alla piantumazione di circa 1600 alberi. Circa 225 mila i chilometri percorsi dai dipendenti comunali utilizzando ‘Green to Share’ a bordo di veicoli elettrici, 127mila circa quelli con veicoli endotermici che hanno portato a una riduzione delle spese di carburante del 63%, con un risparmio indicativamente di 40mila euro.

Sono i numeri, a poco più di un anno dal lancio, del progetto promosso dalla Città di Torino per favorire la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi ecologici a partire dai dipendenti comunali, finanziato con circa 3 milioni di euro di Fondi React-EU.

Un utilizzo diffuso quello dei 259 veicoli, suddivisi tra 87 veicoli elettrici (39 Fiat 500 e 48 Opel Corsa), 31 veicoli ibridi (Lancia Y) e 182 veicoli già appartenenti al parco auto comunale che fanno parte del nuovo sistema di car sharing, segnato da un andamento in crescendo dei noleggi durante l'anno e, conseguentemente, dei chilometri percorsi che ad ottobre del 2024 hanno raggiunto quota 46 mila e 400.

In più del 50 per cento dei noleggi la distanza percorsa a bordo del veicolo è stata di meno di 5 chilometri e la durata dello spostamento inferiore all'ora. Dati che uniti a quelli che testimoniano l'incremento di utilizzo del servizio nel corso dell'anno, anche grazie alla sempre maggiore dimestichezza e familiarità col sistema, per l'assessora alla Transizione Ecologica della Città di Torino, evidenziano come la strada intrapresa di progressiva conversione del parco veicoli in elettrico ben si sposi con il loro utilizzo da parte dei dipendenti comunali, sia in relazione alla percorrenza media del noleggio, sia in relazione alla durata dello stesso.