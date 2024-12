Terminati a Grugliasco i lavori per la nuova pavimentazione del sottopasso ferroviario

Sono terminati con un giorno di anticipo i lavori per la sistemazione e riqualificazione del sottopasso ferroviario pedonale di borgata Quaglia che collega corso Tirreno a via Stuardo. In pochi giorni è stato eseguito il rifacimento del camminamento pedonale del sottopasso con materiale antiscivolo e a breve saranno anche ripristinate le luci gestite da Enel che abbiamo già sollecitato.

«Sono soddisfatto per i lavori eseguiti e terminati anche in anticipo - afferma l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Bianco - ma una nota stonata la devo sottolineare, purtroppo. In questa settimana il percorso era chiuso per permettere l'asciugatura della nuova pavimentazione. Nonostante le reti e i cartelli che lo segnalavano, qualcuno è transitato ugualmente rischiando di rovinare il lavoro appena eseguito e costato soldi pubblici. Mi spiace che ancora una volta ci sia stato questo comportamento irrispettoso da parte di qualche cittadino».