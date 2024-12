Vigone festeggia il Natale con un nuovo albero e un presepe più grande

Era stata una novità dello scorso anno e quest’anno sarà grande il doppio: cresce il presepe vigonese nella chiesa di San Bernardino, a lato di piazza Cardinal Boetto in vista della festa natalizia che si terrà domani, domenica 8 dicembre, in centro paese. Dopo la fine della tradizione del presepe della famiglia Audisio e dei suoi amici, alcuni vigonesi, con la Pro loco, hanno deciso di riproporre una rappresentazione meccanica della Natività.

L’edizione 2023 è stata una prova, con l’impegno di osservare cosa andava migliorato negli anni a venire. Ed ecco che il presepe è cresciuto, passando da 30 a 60 metri quadri: “È stato migliorato il fondale, aggiungendone una parte ed è stato ribassata la base, perché per i bambini era troppo alto – entra nel dettaglio Paola Salvai, presidente della Pro loco –. Inoltre è stato realizzato a U, per poterlo ammirare meglio e ci sarà un nuovo edificio storico di Vigone”. A lavorarci, come la scorsa edizione, i fratelli Marco e Andrea Bertolino che si sono occupati delle casette, Claudia Buttigliero delle decorazioni e Samuele Aiassa delle parti edili. Mentre le statue sono sempre prestate da vigonesi e non. La Natività vigonese è stata inserita nel circuito dei ‘Presepi in Granda’. Le visite si potranno fare da domani fino al 12 gennaio sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero (per info 347 3329076 e www.prolocovigone.it).

La festa di domani segnerà anche l’apertura della mostra dei presepi creativi, nella Rotonda di piazza Clemente Corte, mentre piazza Cardinal Boetto, dalle 10 alle 17, ospiterà un mercatino con 25 espositori iscritti. Dalle 10,30, nella stessa piazza, i bimbi potranno fare il battesimo della sella con Erich Carrozze. E alle 10,45 in piazza Palazzo Civico si potranno addobbare i pini del Bosco incantato, che verranno poi disposti in via Umberto I. La festa entrerà nel vivo il pomeriggio, alle 14,30, con l’arrivo di Babbo Natale e i suoi folletti. Nella piazza della chiesa parrocchiale si potrà anche salire in carrozza con i Cavalieri del Pellice e ci saranno intrattenimenti per i bimbi. Mentre verranno offerti cioccolata, tè caldo e panettone ai partecipanti. I musici della Vigoneisa contribuiranno all’atmosfera natalizia con l’esibizione itinerante della Babbo Natale Christmas Big Band. Alle 17 si terrà l’accensione dell’albero e la consegna delle letterine a Babbo Natale, in piazza Palazzo Civico. Un albero rinnovato, sempre di 6 metri: “Grazie all’aiuto di A&G abbiamo rifatto la struttura e sono cambiate le mattonelle a uncinetto che lo decorano” anticipa Salvai. Buona parte di quelle degli scorsi anni sono diventate coperte per i senza tetto, mentre altre sono servite per addobbare il pino di circa 2 metri che è stato donato a Zucchea, dopo quello donato lo scorso anno a Trepellice. Non mancherà un volto solidale al Natale vigonese, la Pro loco raccoglierà beni alimentari da donare al Sermig per aiutare le popolazioni in guerra. Per informazioni su cosa è necessario: 3473329076.

Per il programma completo cliccare qui.