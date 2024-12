Oltre che a Santa Caterina, Bricherasio pensa anche al salone polivalente

Non ci sono solo le lose di Santa Caterina nella variazione del bilancio approvata dal Consiglio comunale giovedì 28 novembre e che permetterà di fare manutenzione agli edifici pubblici. “I duemila euro che serviranno per sostituire le lastre in pietra fanno parte di una variazione di bilancio di undicimila euro in cui è inserita anche la manutenzione straordinaria del salone polivalente” annuncia il sindaco di Bricherasio Simone Ballari. La struttura, di proprietà comunale, si trova in piazza don Morero 2. Costruita nel 2008 ora ha bisogno della sostituzione delle lastre in plexiglass che caratterizzano il bordo del tetto: “Crediamo che siano state danneggiate dagli episodi di forte vento che si sono verificati in passato e che hanno creato già altri danni in paese”. Non è ancora prevedibile la tempistica dell’intervento: “Il cantiere sarà appena di un giorno, o al massimo due, ma rimane l’incognita del tempo di consegna del materiale necessario” conclude Ballari.