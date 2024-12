A Roma nasce un Hub operativo del Politecnico di Torino

È stato siglato in questi giorni il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Politecnico di Torino e Sogesid S.p.A per l’istituzione di un Hub operativo del Politecnico di Torino a Roma.

Il Protocollo è volto ad attivare una collaborazione funzionale e operativa tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Unità di Missione per il PNRR diretto dal dott. Fabrizio Penna, il Politecnico di Torino e la Sogesid S.p.A., nell’ottica di rafforzare gli obiettivi di interesse pubblico nazionali posti dal PNRR, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e del New Green Deal Europeo.

L’Hub di Roma, analogamente all’Hub di Bruxelles del Politecnico di Torino, è strumentale alle missioni di Ateneo relative al potenziamento delle attività di policy governativa, ricerca e trasferimento tecnologico e internazionalizzazione.

Per il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, “l’intesa rafforza l’interscambio di conoscenze sugli sfidanti impegni ambientali ed energetici del nostro Paese, che necessitano di un quadro continuamente aggiornato di competenze e innovazione. Il Politecnico si conferma interlocutore prezioso per il governo e punto di riferimento di eccellenza nell’Italia che guarda agli obiettivi climatici”.

“L’attività di supporto ai policy e decision makers è centrale in questo mandato rettorale - evidenzia la professoressa Mariachiara Zanetti, Vicerettore per le Politiche Territoriali, Nazionali ed Europee del Politecnico di Torino - e prevede la strutturazione di una chiara e visibile azione di supporto ai decisori pubblici, dal livello locale fino a quello nazionale ed europeo”.

“Firmiamo questo accordo per l’istituzione dell’Hub del Politecnico di Torino a Roma, in piena coerenza con il programma Politointransition, nel quadro della ampia collaborazione siglata con Sogesid S.p.A all’inizio del mio mandato – prosegue il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati - La presenza del Politecnico di Torino a Roma ci consentirà di intensificare la collaborazione con Sogesid S.p.A. rispetto alle tematiche ambientali ed energetiche di preminente interesse nazionale e di fornire un supporto capillare alle Istituzioni per le attività occorrenti”.

Infine, l’Amministratore Delegato di Sogesid, Errico Stravato, ha aggiunto: "La creazione di un HUB operativo del Politecnico di Torino presso gli uffici di Sogesid a Roma e la collaborazione avviata con questo Protocollo, rafforzano il ruolo strategico di Sogesid come Società di ingegneria dello Stato, impegnata nel perseguire gli obiettivi del PNRR e nell'affrontare le grandi sfide ambientali del Paese. Questo polo si pone come un punto di riferimento per integrare competenze tecniche, ricerca e governance pubblica, promuovendo uno sviluppo sostenibile."