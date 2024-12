Xmas Comics&Games, decima edizione: il programma completo

È tutto pronto per la decima edizione di Xmas Comics&Games: il 14 e 15 dicembre 2024 l’Oval - Lingotto Fiere di Torino ospita la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema. Nato nel 2014 come appuntamento dedicato al mondo cosplay, l’evento è cresciuto negli anni, raggiungendo il record di 25.000 visitatori nel 2023. Il tema di quest’anno, Cosmic Passion, celebra l’inesauribile creatività e immaginazione attraverso un manifesto firmato da Lorenzo Pastrovicchio e Luca Merli, con la Mole Antonelliana trasformata in un faro che unisce universi creativi.

«Xmas Comics & Games è un viaggio tra arte, fantasia e cultura, che per due giorni trasforma Torino nella capitale dell’immaginazione, alla presenza di fumettisti, illustratori e editori di fama nazionale e internazionale. Agli appassionati di ogni età la manifestazione offre un’occasione unica per esplorare l’inesauribile potere creativo delle arti visive e narrative» dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, società che organizza l’appuntamento in joint venture con Just For Fun.

L’Oval ospita un’ampia area espositiva dove trovare fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi; un’area autori dove incontrare fumettisti e illustratori per sketch e autografi; un palco dedicato alle competizioni cosplay e al karaoke; uno spazio per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo; numerose postazioni all’avanguardia per il videogaming, con tornei e giochi in freeplay; e infine un’area entertainment con riproduzioni di scenari e costumi di film, combattimenti con spade laser ed escape room.

20 anni di Lucrezia e 30 anni di Sprayliz: Silvia Ziche e Luca Enoch festeggiano a Xmas Comics con iniziative speciali di Poste Italiane.

L’Oval Lingotto ospita oltre 50 fumettisti e illustratori, pronti a incontrare il pubblico per sketch, autografi e disegni personalizzati. Tra gli ospiti, spiccano nomi come Antonio Lapone, noto per le sue pubblicazioni internazionali e le esposizioni nelle principali gallerie d’arte europee; Pasquale Frisenda, autore per Bonelli e Cut-Up Publishing, e Lola Airaghi, prima donna a disegnare una storia per Zagor. Presenti anche autori Disney come Francesco D’Ippolito e Giada Perissinotto, e i talenti di Arancia Studio, tra cui Mario Foccillo, cover artist per DC Comics.

Gli anniversari di due personaggi iconici del fumetto italiano sono al centro delle celebrazioni: Lucrezia di Silvia Ziche compie 20 anni, mentre Sprayliz di Luca Enoch ne festeggia 30. In collaborazione con Poste Italiane, sono realizzati annulli filatelici dedicati, accompagnati da sessioni di sketch e autografi con gli autori.

Tra gli incontri in programma, Felisja Piana alias FishBall, modella e influencer di fama internazionale, presenta a sua prima graphic novel, Codice libertà, dedicata ai temi dell’emancipazione e della libertà. Samantha Scuri esplora l’origine dei manga e degli anime attraverso le stampe Ukiyo-e, mentre Enzo Tripodina conduce un incontro sulla musica nell’animazione giapponese. Il Mufant organizza l’incontro Profezie artificiali, con autori come Luca Enoch, Andrea Cavaletto e Claudio Sciarrone, per discutere di fumetto e intelligenza artificiale.

La cucina animata è uno show cooking che unisce cibo e cultura giapponese con lo chef Ojisan, maestro italiano e storico di ramen, noto per aver trasformato i piatti più iconici degli anime in esperienze culinarie reali. Lo chef Ojsan prepara in diretta una specialità iconica della cucina giapponese, spesso vista negli anime e nei manga, svelandone i segreti e raccontando al pubblico il ruolo del cibo nella narrazione giapponese.

Dalla terra alle stelle: videogiochi, cultura e scienza. Tra gli ospiti Paolo Nespoli a Valerio Di Donato.

In sala incontri sono in programma numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di videogiochi. Si parte con Da un grande potere - Oltre lo schermo con Pow3r, moderato dal giornalista Emilio Cozzi, un incontro che svela le sfide e le opportunità della vita oltre il videogioco; un panel è dedicato all’industria indipendente con protagonisti come Arianna Ortelli (NovisGames) e Valerio Di Donato (34BigThings). Domenica, l’astronauta Paolo Nespoli esplora il rapporto tra scienza e videogiochi, mentre Cydonia guida un viaggio tra mondi paralleli. Domenica arriva a Torino Cicciogamer, uno dei content creator più discussi, protagonista del panel Un uomo diventato un’isola. Sul main stage, i vincitori dei Mondiali del videogioco Brawl Stars, presentati da Hmble, sono protagonisti di uno showmatch che coinvolge influencer e il pubblico.

La musica di Xmas Comics&Games: punk rock, K-Pop e le iconiche sigle di Giorgio Vanni.

Novità del 2024 il party del sabato pomeriggio: sul palco Xiuder con la sua band Spork e il DJ set di Dave Revan, icona della scena hardstyle. Domenica, il grande concerto di Giorgio Vanni, la voce delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000.

Il K-Pop torna protagonista grazie alla Turin Korea Connection, con workshop, balli, karaoke e la partecipazione di crew come Reverse e Ntense. Completa l’offerta musicale la Battle of the Bands, che vede giovani band contendersi la vittoria sul palco, e l’iniziativa School of Rock, con esibizioni di oltre 50 studenti di scuole di musica.

Doppiaggio: sabato le voci italiane di Arcane, domenica Maurizio Merluzzo.

Grazie alla collaborazione con Voci Animate, a Xmas Comics 2024 sono presenti grandi nomi del doppiaggio. Sabato Margherita De Risi, voce italiana di Jinx nella serie animata Arcane, ed Emiliano Coltorti, voce di Viktor, raccontano il loro lavoro nel celebre format firmato Netflix. Domenica sul main stage sale Maurizio Merluzzo, voce di personaggi iconici come Ragnar in Vikings e Zamasu in Dragon Ball, noto anche per la sua attività come creator.

Cosplay, tornano le competizioni internazionali. Tra i giudici anche la celebre cantante Neja e Manuel D’Andrea, il costumista di Hollywood.

Xmas Comics si conferma uno dei più importanti momenti di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. Si svolge a Torino la tappa italiana del Nordic Cosplay Championship, la competizione internazionale che porterà il vincitore alle finali in Svezia. Oltre ai tradizionali contest, torna il Karacosplay, il karaoke in costume, con una giuria che include personalità come la cantante Neja e il pianista Riccardo Da Ronco.

Tra i giudici delle competizioni cosplay spicca Manuel D’Andrea, artista italiano noto a livello internazionale, Riconosciuto per le sue straordinarie trasformazioni con il makeup e il suo lavoro come performer Drag, Manuel vanta un’esperienza come caporeparto nell’industria hollywoodiana e collaborazioni con brand come Disney, Netflix e Prime Video. Attualmente è Direttore Artistico di Kingdom of Elfia, il più grande festival fantasy d’Europa. Sabato 14 dicembre Manuel presenta l’incontro Hollywood Movie Costumes, dove svela i segreti della creazione dei costumi cinematografici, dall’ideazione alla realizzazione.

Zona Rossa: arte, eros e dialogo per una sessualità consapevole.

Torna la Zona Rossa, l’area riservata ad un pubblico maggiorenne dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità, allestita in collaborazione con Mysecretcase e Mysecretcase Orgasmeria. Un’area che unisce riflessione e intrattenimento su temi cruciali e contemporanei. In mostra, opere di autori italiani e giapponesi, accanto a stand di artiste come Ester Cardella, Krisfits e Felinia, che esplorano temi di indipendenza, sensualità e ironia. Oltre all’esposizione, il programma include incontri tematici. Sabato, Annalisa Atomic Blonde affronta le difficoltà legali dei sex workers e, domenica, discute la monogamia come costrutto sociale. Sempre domenica,FishBall e i talent di MySecretCase esplorano temi come censura sessuale sui social e violenza di genere. Gli incontri sono moderati da Mr. Marra e Bickygram.

Il Magico villaggio di Xmas, l’evento per tutte le età.

Un’atmosfera incantata accoglie grandi e piccoli nel Magico villaggio di Xmas, con un allestimento scenografico che promette di rendere unica la magia delle feste. Al centro della scena, il trono di Babbo Natale diventa il punto ideale per scattare una foto ricordo con Santa Claus, ma anche con il Grinch e gli elfi. Attorno all’albero di Natale, i tavolini sono allestiti per le attività creative e per il truccabimbi con l’Elfa Rebecca, e, per i più piccoli, immancabile l’appuntamento con la Christmas Elf Dance, i balli di Natale scatenatissimi. Personaggi magici ma non solo, perché nel villaggio è possibile avere incontri ravvicinati anche con gufi e serpenti! Uno spazio che conferma la volontà di Xmas Comics di aprirsi a tutte le età, alle famiglie, bambini e bambine inclusi.