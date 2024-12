Conticelli (Pd): "Ancora nessuna risposta sull'attuazione della legge sui disturbi alimentari"

"La violenza alle due ragazze affette da disturbo dell'alimentazione e ricoverate nel reparto di psichiatria delle Molinette di Torino è purtroppo un evento che testimonia una profonda inadeguatezza e sottovalutazione del bisogno di cure e attenzione speciali che necessita la patologia correlata ai DNA, nonostante la legge 10 approvata in consiglio regionale che si propone di agire concretamente sul territorio per la prevenzione, la cura e la presa in carico delle e dei pazienti, spesso molto giovani". Lo dichiara la consigliera regionale Nadia Conticelli dopo la trattazione dell'interrogazione urgente presentata quest'oggi in aula.

"Tutto è ancor più grave, considerato che in consiglio regionale l’emendamento presentato dal Partito democratico alla manovra di assestamento per destinare 500 mila euro sul capitolo dedicato all’applicazione della legge, nel limbo dell’approvazione del nomenclatore per l’inserimento dei DNA nei Lea, è stato bocciato dalla maggioranza - aggiunge - . Nessuna risposta neppure alla mia interrogazione presentata oltre un mese fa".

"Oggi, alla trattazione del question time, mi sarei aspettata la presenza in aula dell’assessore alla sanità data l’importanza del tema di tragica attualità. Ancora più deludente la risposta, che si è limitata all’enumerazione dei percorsi dedicati previsti dalla legge senza alcuna precisazione sullo stato di attuazione. Quindi ancora una volta impegni generici, a fronte di una situazione che è emersa in tutta la sua tragicità - sottolinea Conticelli - Da anni viene sottolineato il bisogno negli ospedali hub di posti letto separati e dedicati e, sul territorio, di percorsi specifici all’interno dei centri di salute mentale, oltre alla necessità di una struttura residenziale pubblica o convenzionata, ad oggi del tutto assente sul territorio regionale".





"Quanto è accaduto è il risultato di una situazione già denunciata da tempo e alla quale non si è ancora posta soluzione - conclude la consigliera del PD - Attendo l’informativa da parte dell’assessore nella commissione competente che ho chiesto già da qualche settimana".