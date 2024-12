Innovazione: Torino nuovo laboratorio di Intelligenza Artificiale per sperimentare gli algoritmi del futuro

Nasce a Torino HighESt Lab, il nuovo centro dell’Università di Torino dedicato allo sviluppo di competenze, ricerca e soluzioni su Big Data e Intelligenza Artificiale, realizzato in partnership con Oracle, Technology Reply e Tim Enterprise.

Il centro si occuperà di ricerca applicata all’Ai con aziende pubbliche, private ed enti, utilizzando l’Ai e l’analisi dei dati per aumentare il valore dei progetti e delle attività rispondendo così alle nuove esigenze nei diversi settori come quello della sanità, cultura, formazione, ricerca e ambiente. Presentato alla presenza del ministro per la Ricerca, Anna Maria Bernini, il centro ha l’obiettivo di sviluppare sistemi di Ai per i ricercatori, per sostenere le giovani e i giovani nel loro percorso di apprendimento e collaborare con le aziende per favorire il loro processo di apprendimento, utilizzo e sviluppo dell’Ai.

Per il laboratorio il Gruppo Tim attraverso Tim Enterprise ha sviluppato una soluzione tecnologica che utilizza l’Intelligenza Artificiale che supporto agli studenti nelle loro attività. Si chiama Virtual Tutor e si distingue per l’utilizzo delle potenzialità dell’AI generativa nella preparazione degli esami universitari: l'applicazione consente infatti di accedere a un tutor virtuale avanzato per favorire un apprendimento personalizzato su fonti di conoscenza certificate.

È già stato utilizzato in via sperimentale dagli studenti del Corso di ‘Economia e gestione dell’innovazione e dei modelli di business’ nella sessione estiva di quest’anno per prepararsi agli esami attraverso oltre 2000 interrogazioni, utilizzando un sistema intelligente dedicato alla ricerca rapida di informazioni e alla generazione di risposte a domande specifiche.

“La collaborazione tra aziende e università può produrre risultati significativi per la crescita economica e sociale dell’Italia. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, favorire l'integrazione delle competenze, valorizzare i talenti di ragazze e ragazzi sono temi centrali per la collettività. Per questo partecipiamo con convinzione a esperienze come HighEst Lab, mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze - ha spiegato Enrica Danese, Direttrice Corporate Communication & Sustainability di Tim - il Virtual Tutor sviluppato da Tim con il nuovo laboratorio dell’Università di Torino metterà l’Intelligenza Artificiale al servizio degli studenti per orientare e migliorare il loro percorso di studi ed è un esempio dei passi concreti che possiamo muovere insieme per il futuro del nostro Paese”.

Una nuova versione è prevista nella prossima sessione invernale e potrà evolversi in un vero e proprio mentore digitale per aiutare lo studente nella fase di apprendimento, fornendo istruzioni dirette, interpretandone le competenze e riconoscendo le ‘lacune’ in modo da aggiornare il piano di studi ‘su misura’.

“L’obiettivo del laboratorio è rendere eccellenti il percorso di formazione dei nostri studenti e studentesse e la capacità di ricerca dei nostri professori. Ma non solo - ha aggiunto Paola Pisano, Direttrice HighESt Lab e professore di Economia dell’Innovazione dell’Università di Torino - con i nostri partner abbiamo la forza di sostenere le imprese nella formazione, ricerca e nell’applicazione dell’Ai per ottenere rapidamente un vantaggio competitivo e duraturo nel tempo”.

Tra le principali iniziative già avviate dal centro del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis dell’Università di Torino, figurano lo studio di applicazioni di GenAI nelle imprese per ridurre il pregiudizio di genere e sostenere le donne nel raggiungere posizioni di rilievo all’interno delle organizzazioni e l’utilizzo della stessa GenAI per creare modelli di business innovativi.