"L'altro Giacomo": al Superga di Nichelino uno spettacolo per sostenere l'ospedale Sant'Anna

In occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, sabato 14 dicembre, alle ore 21, presso il Teatro Superga di Nichelino, andrà in scena “L’Altro Giacomo”, lo spettacolo teatrale di Renato Raimo, noto attore italiano, celebre anche per il suo ruolo nella soap “CentoVetrine”.

Consensi di pubblico e critica

In tour dal 2021, questa originale produzione teatrale ha conquistato il pubblico e la critica, ottenendo ampi consensi sia in Italia che all’estero. L’evento, organizzato da ACTO Piemonte – Alleanza contro il Tumore Ovarico e i Tumori Ginecologici, con il contributo della Città della Salute di Torino e del Comune di Nichelino, ha come scopo la raccolta fondi per l’acquisto di un sistema di riabilitazione del pavimento pelvico per l’ospedale Sant’Anna di Torino.

L’opera, scritta da Renato Raimo con Kris. B. Writer, racconta un Puccini inedito e intimo, svelando i suoi pregi, difetti e passioni. Con il coraggio di vestirne i panni, Raimo offre un ritratto autentico ed affascinante dell’uomo Giacomo, lontano dal mito pubblico e vicino alla sua vita privata, in particolare al suo amore per la Versilia ed alla sua naturale ironia.

Un Puccini inedito: storia e cast

Il racconto si intreccia con le celebri arie di Puccini, come “Nessun Dorma”, “O Soave Fanciulla” e “Un bel dì Vedremo”, che evocano le emozioni più profonde del compositore. La direzione musicale è affidata al M° Carlo Bernini (direttore musicale di Andrea Bocelli), che, con il suo ensemble, eseguirà brani indimenticabili che dialogano perfettamente con la narrazione teatrale.

Renato Raimo, che interpreta Puccini, è accompagnato da un cast toscano, composto da Chiara Maria Battaglia nel ruolo della moglie Elvira, dal soprano Rachael Stellacci, dal tenore Davide Piaggio e dal pianista Massimo Salotti. I costumi sono della sartoria della Fondazione Festival di Puccini.



Un’opportunità unica per vivere una grande esperienza artistica e sostenere un progetto di salute oncologica.

Link per le iscrizioni: https://eventuallyevents.it/laltro-giacomo/?fbclid=PAY2xjawGxZq5leHRuA2FlbQIxMQABpivNIMdkL8cHIQ-BSpT37vBvlSKIgcn6qyvKxlf5T5cFG88CeButf9Oawg_aem_FfNZh66nnhvklBu8r2PpPg