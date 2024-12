Approvato il nuovo assetto di Azione in Piemonte, Ruffino: "Soddisfatta del gruppo di lavoro"

Ecco gli incarichi assegnati: Fabrizio Finocchi è il tesoriere; Katja Agate responsabile dell’organizzazione; Roberto Faggiano agli enti locali; Rubens Toninelli responsabile Under 30; Maria Gabriella Canelli per la Gestione social, Pari opportunità, Diritti sociali; Claudia De Cicco per le Politiche ambientali.

“Sono molto soddisfatta per l’approvazione del gruppo di lavoro, formato da persone competenti che rafforzeranno l’attività di Azione a stretto contatto con il nostro territorio” ha commentato la commissaria di Azione in Piemonte Daniela Ruffino che ha ricordato i prossimi appuntamenti: “Sabato 14 dicembre alle 16 a Cuneo in Piazza Galimberti, si terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo assetto di Azione nella Provincia di Cuneo, con la nomina dei commissari. Un evento che sarà anche l’occasione per discutere e sottoscrivere la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare che vuole introdurre il nucleare nel mix energetico nazionale. Domenica 15 a Torino annunceremo il congresso nazionale previsto per e il congresso piemontese con cui si concluderà la fase commissariale”.