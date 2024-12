Nova Coop, 54 borse di studio per meriti scolastici a studenti torinesi figli figli dei dipendenti

Un impegno costante nel valorizzare il talento dei giovani, per il decimo anno Nova Coop ha voluto premiare i figli dei propri dipendenti per i risultati raggiunti nell’ambito della frequenza di un percorso di scuola secondaria superiore o di un corso universitario.

Sono 110 i riconoscimenti assegnati complessivamente ieri sera, per un valore complessivo di 50 mila euro, ai ragazzi meritevoli nel corso di una premiazione svoltasi presso la sede direttiva della Cooperativa, a Vercelli. 80 borse di studio da 400 euro l’una sono andate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e 30 borse di studio, da 600 euro l’una, agli studenti universitari.

La premiazione è stata arricchita da una lezione sul mondo del gaming tenuta da Marco Mazzaglia, gaming evangelist e professore presso il Politecnico di Torino, che ha introdotto una sessione di gioco a gruppi sul videogame “Fate of the World”, per insegnare a comprendere come affrontare in team problemi complessi. Il gioco è infatti un simulatore strategico basato su algoritmi reali elaborati dall’Università di Oxford e affronta il tema quantomai urgente dei cambiamenti climatici. I partecipanti hanno collaborato in gruppi per portare con le proprie scelte l’indice di sviluppo dell’umanità a un determinato valore in un tempo limitato, adottando le decisioni ritenute più idonee per combattere il riscaldamento del globo ed evitare così ulteriori minacce all’inasprimento delle condizioni di vita sulla Terra.

All’evento hanno preso parte Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop e Matteo Canato, responsabile Selezione, Formazione, Comunicazione Interna e Welfare Nova Coop.

L’assegnazione delle borse di studio è solo una delle azioni che il piano di welfare aziendale “Noi NovaCoop” dedica ai temi dell’assistenza, dell’istruzione e della formazione dei figli dei dipendenti, con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri collaboratori offrendo risposte ai loro principali bisogni. La Cooperativa, infatti, nel corso dell’anno ha messo a disposizione dei contributi economici spendibili nei servizi educativi e di babysitting, nel percorso di aiuto compiti o in quello di aiuto allo studio per i figli dei dipendenti con DSA. In più, Nova Coop eroga un contributo ai dipendenti neogenitori come Bonus Asilo Nido e prevede la possibilità di richiedere prestiti agevolati per l’acquisto di libri scolastici.

Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business Nova Coop, ha detto:

<Investire nell'istruzione dei giovani significa investire nel futuro del nostro Paese. Siamo orgogliosi di poter supportare i figli dei nostri collaboratori nel loro percorso di crescita e di contribuire a formare i professionisti di domani>.

Maura Sammartino, direttore Risorse Umane Nova Coop, ha spiegato:

<Il nostro piano di welfare aziendale è un impegno concreto per costruire un futuro migliore insieme ai nostri dipendenti. Queste borse di studio sono un riconoscimento al loro impegno e un incentivo ai ragazzi a continuare a perseguire i propri obiettivi>.

Quest’anno sono 54 i ragazzi residenti del Torinese vincitori di una borsa di studio, 39 frequentanti una classe della scuola secondaria superiore e 15 iscritti a un corso universitario. Si tratta di:

a Torino:

Alessia Angeli (Torino, Istituto Paolo Boselli), Anna Cancelliere (Torino, Liceo statale Regina Margherita), Aurora Gallardo (Torino, Piazza dei Mestieri – Grafica), Elisa Mariano (Torino, Liceo artistico R. Cottini), Elia Arbore (Torino, Liceo Artistico), Mattia Pio Piro (Torino, Finanza e marketing), Eleonora Quacquarella (Torino, Istituto tecnico Bossomonti), Claudia Mirabella (Torino, Liceo Scientifico “A. Volta”), Martina Bivona (Torino, Liceo scienze umane “A. Einstein”), Rebecca Durbiano (Torino, Liceo scientifico “Norberto Rosa”), Sofia Askar (Torino, Liceo statale “D. Berti”), Carola Procopio (Torino, Liceo Scientifico "Galileo Ferraris"), Davide Lecaselle (Torino, Itis G.B. Pininfarina), Francesca Derraj (Torino, SIES Altiero Spinelli);



nel Pinerolese e a Beinasco:

Matteo Sampietro (Osasio, Istituto Tecnico Economico Amministrazione, Finanza e Marketing di Carmagnola), Alessia Barone (Volvera, Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale), Sara Fenoglio (Bricherasio, Liceo Classico G.F. Porporato), Luigi Panacci (Beinasco, Istituto d’istruzione superiore “Santorre di Santarosa”), Alexandro Gabriele Audisio (Beinasco, Istituto Erasmo da Rotterdam), Giovanna Di Cicco (Pinerolo, Facoltà di Filosofia presso Università degli Studi Torino), Alessia Donato (Beinasco, Corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso Università degli Studi di Torino);

in Valsusa e nella zona ovest:

Matteo Porfidio (Piossasco, Liceo Statale Charles Darwin), Chiara Miletto (Meana di Susa, Liceo statale “Norberto Rosa”), Andrea Nucera (Rivoli, Itis Giulio Natta), Liliana Sabella (Collegno, Liceo Scienze umane), Rossella Brozzu (Bussoleno, Liceo artistico), Rachele Periale (Susa, Liceo “Norberto Rosa”), Melissa Marchetti (Orbassano, Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga), Chiara Rosa D'Introno (Alpignano, Liceo scientifico Curie-Levi), Sofia Angellotti (Pianezza, Liceo Classico Statale Massimo D'azeglio), Elizabeth Pia (Susa, IISS “Des Ambrois” di Oulx), Erica Pacher (Almese, “I.T.C.G. Galileo Galilei” di Avigliana), Tommaso Ricco (Almese, Liceo Scienze Umane “Norberto Rosa” di Susa), Andrea Franco Cena (Sangano, SAA School of Management), Marika Celi (Susa, Facoltà di Scienze dell'Educazione presso Università di Torino), Federica Pierri (Piossasco, Comunicazione e Pubblicità presso Università Degli Studi di Urbino “Carlo Bo”), Margherita Berutti (Banchette, Facoltà di Matematica presso Università degli Studi di Torino);

zona Chivasso e Canavese:

Sabina Chiariglione (San Francesco al Campo, Liceo scientifico Fermi Galilei di Cirié), Ludovica Verbena (Caselle Torinese, Istituto superiore “Federico Albert”), Sofia Lombardo (Ozegna, Istituto d'istruzione superiore "Aldo Moro"), Francesco Cavallo (Cafasse, Istituto d'istruzione superiore "Federico Albert"), Giulia Papa (Brandizzo, Liceo Europa Unita), Gabriele Caputi (Ciriè, Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Ciriè), Giorgia Vittoria Coppa (Ivrea, Torino IIS Olivetti), Benedetta Valenza (Castellamonte, Istituto Giovanni Cena), Giulia Rizzolo (Ciriè, Università degli Studi di Torino), Veronica Angelica Manzo (Ciriè, Università degli Studi di Torino), Carlotta Idone (Lombardore, Università di Torino), Enrico Ratto (Volpiano, Facoltà di Giurisprudenza presso Università degli Studi Di Torino), Martina Tomasi Cont (Pertusio, Università degli Studi di Torino);

nella zona nordest del Torinese:

Cecilia Lamberti (Chieri, Liceo Augusto Monti), Valentina Diurno (Settimo Torinese, Liceo delle Scienze umane 8 Marzo), Giulia Troito (Settimo Torinese, Istituto Istr. Superiore "Galileo Ferraris"), Marta Sangermano (Pino torinese, Liceo Scienze Umane), Alessio Scoditti (Venaria Reale, Liceo Scientifico Scienze Applicate), Margherita Spagnolo (Settimo Torinese, Liceo linguistico “Gioberti”), Anastasia Di Stasio (San Raffaele Cimena, Liceo artistico Primo), Antonio Naldi (Settimo Torinese, Istituto “Dalmazio Birago”), Letizia Nada (San Mauro Torinese, University of Central Europe – Vienna), Alberto Pellegrino (Venaria Reale, Politecnico di Milano);

nella zona sudest del Torinese:

Matilde Trenta (La Loggia, Liceo scientifico “Ettore Majorana”), Arianna Belloni (Carignano, Scuola di Secondo Grado "Maria Ausiliatrice"), Daniele Montano (Nichelino, Economia Aziendale presso Università di Torino).