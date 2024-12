Ad Asti continuano le celebrazioni dei "Gioielli del Territorio"

Asti si appresta a vivere un altro emozionante fine settimana dedicato a “I Gioielli del Territorio”, la manifestazione organizzata dal Comune di Asti in collaborazione con A.T.A.M (Associazione Trifulau Astigiani e Monferrini) e le Associazioni di categoria ASCOM-Confcommercio Asti, CNA Asti, Coldiretti Asti – Campagna Amica e Confartigianato Asti, che celebra le eccellenze enogastronomiche astigiane e il prestigioso tartufo bianco, simbolo del territorio. Fino al 22 dicembre, ogni weekend, la centralissima piazza San Secondo ospita degustazioni e appuntamenti dedicati alle eccellenze locali.

Il Palatartufo è il fulcro degli eventi, con proposte che esaltano i prodotti del territorio. Quest'oggi (venerdì 13 dicembre) la tensostruttura di piazza San Secondo sarà aperta esclusivamente per la vendita di tartufi, mentre domani e domenica il pubblico potrà trovare, in aggiunta, tutte le eccellenze del territorio proposte dalle associazioni di categoria e dai loro associati.

Tra le proposte gastronomiche più interessanti si distingue quella di Coldiretti: il monfrà, dello Chef Domenico Sorrentino, un panino gourmet 100% piemontese realizzato con ingredienti eccellenti, come carne cruda di Fassona piemontese, robiola di Roccaverano DOP, miele di Rododendro, granella di nocciole e pane al Barbera e rosmarino. Fino al 22 dicembre, il sabato e la domenica, sarà possibile gustarlo al costo di 10 euro in due versioni: dalle 11 alle 15 in versione classica; dalle 17 alle 19 in versione mini e accompagnato dal Vermouth, per un aperitivo tutto astigiano.

Oltre al Monfrà, i visitatori potranno esplorare numerosi altri punti vendita e degustazione che valorizzano le eccellenze locali, tra cui la proposta gastronomica di ASCOM-Confcommercio con l’Antica Salumeria Borio “Pipil” di Costigliole d'Asti, che avrà in vendita i propri prodotti e offrirà un piatto di affettati misti e focaccine o carne cruda di vitello condita con olio, limone, sale, pepe e parmigiano; l’Enoteca con vini del territorio di Campagna Amica; le birre artigianali e i panettoni di CNA Asti; le dolci delizie e i distillati di Confartigianato Asti, grazie alla pasticceria Dolcevita di Alessandro Del Trotti di Costigliole d’Asti e alla Distilleria Dellavalle di Vigliano d’Asti.

Non mancheranno anche momenti di intrattenimento: domani pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:30, il gruppo musicale ONLY US BAND si esibirà nelle vicinanze del Palatartufo, arricchendo il fine settimana con un vivace concerto dal vivo.

“I Gioielli del Territorio sono una vetrina fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, che offre a cittadini e visitatori un’occasione importante per scoprirne i sapori e le ricchezze” dichiara l’Assessore al Turismo e all’Agricoltura, Cibo e Vino del Comune di Asti, Riccardo Origlia. “Siamo al quinto weekend, ci avviciniamo al Natale e Asti, complice la festosa presenza de Il Magico Pese di Natale, si conferma una meta turistica molto amata, anche nella stagione invernale. La risposta del pubblico è molto positiva e sono convinto che il territorio abbia bisogno di eventi, come i Gioielli, che possono celebrare le nostre tradizioni e la qualità dei nostri prodotti".

"Per agevolare l’afflusso delle persone anche sabato e domenica prosegue il servizio gratuito navetta bus da piazza Cosma Manera dove è possibile parcheggiare camper e auto gratuitamente”, ha concluso l'assessore Origlia.