Per le vie di Bibiana domani è già Natale con la Pro loco e i commercianti del paese

Ai Mercatini di Natale di Bibiana i commercianti si prendono cura di due vie. Tra le novità dell’edizione 2024 della festa organizzata dalla Pro loco, e in programma domani, domenica 15 dicembre, c’è proprio il coinvolgimento delle attività del paese: “In via Roma e via Pinerolo saranno i commercianti ad occuparsi dell’allestimento e dell’intrattenimento. Ci sarà il truccabimbi, la giocoleria, la musica in filodiffusione, e passerà da lì anche Babbo Natale” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco di Bibiana.

Giunti alla quarte edizione, i Mercatini offrono la possibilità di incontrare in paese hobbisti, artigiani e produttori agricoli: “I banchi verranno montati in piazza San Marcellino e via Cavour, mentre piazza Vittorio Emanuele II sarà riservata al parcheggio” spiega Caffaro.

Durante la giornata ci sarà l’intrattenimento musicale dal vivo con la Corale Louis Cuneaz et Frustapot de Gressan, si potrà salire a bordo della carrozza di Babbo Natale trainata dai cavalli, oppure in groppa ai piccoli pony del circolo ippico Erich e Carrozze.

Sotto l’ala di piazza San Marcellino invece si potrà visitare il Villaggio di Natale e la Casa del Grinch mentre il coro Tanto per Cantare si esibirà alle 11 e alle 14: “Sotto l’ala ci sarà un’altra novità dell’edizione di quest’anno dei Mercatini: l’esposizione di paesaggi natalizi realizzati con i mattoncini Lego”.

Durante tutta la giornata – dalle 9 alle 14 – sarà inoltre possibile assistere agli spettacoli di mago Pongo, alle dimostrazioni di rapaci, e rifocillarsi con le frittelle dell’associazione Friggi Friggi, con il panettone e la cioccolata calda della Pro loco, con le castagne e il vin brulé preparati dal gruppo Amici di San Bartolomeo e con i gofri della Bottega Effedi.

La Pro loco si prenderà cura anche del pranzo al salone polivalente (vicino alle scuole), per partecipare bisogna prenotarsi al numero: 348 3367322.