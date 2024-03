Student Hotel a Ponte Mosca, rinviato l'avvio dei lavori: cantiere solo nel 2026

I cantieri per la riqualificazione di Ponte Mosca potrebbero partire solo tra due anni e mezzo. A chiarirlo l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

La storia

"Il Pec - ha spiegato l'esponente della giunta, ripercorrendo lo storico - dell'area Ponte Mosca é stato approvato dalla Giunta nel 2022. Nel 2023 é stato rilasciato il permesso a costruire" . In seguito l a TSH Turin Propco ha chiesto di prorogare la data di inizio lavori, inizialmente fissata per il 21 novembre 2024 .

"The Social Hub - ha concluso Mazzoleni - sta lavorando a stretto contatto con il Comune per velocizzare lo sviluppo. La data previsionale di apertura del cantiere è settembre 2026 " .

I lavori

Facendo un passo indietro nell'area tra Lungo Dora Firenze, via Aosta e corso Brescia è in costruzione The Student Hotel l un ibrido tra studentato “di lusso” e albergo . Un'area da 23mila mq nel quartiere di Aurora che ospiterà il Social Hub da 525 posti letto , un auditorium con cinema e un bar con piscina . Previsto anche un nuovo parco urbano di oltre 5mila mq, che verrà dato al Comune di Torino.

"La richiesta di rinvio dell’inizio lavori al 2026 - ha replicato Firrao di Torino Bellissima - non è un buon segnale per il recupero di una zona che aspetta una riqualificazione da tanto tempo, così come per la carenza di posti letto universitari nella nostra città".