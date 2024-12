Biathlon, a Pragelato un nuovo "antipasto" del grande appuntamento dei FISU World University Games Winter

Un altro test event, un altro passo verso I FISU World University Games Winter, che si svolgeranno dal 13 al 23 gennaio dell’anno prossimo. A Pragelato Ruà si è svolta la 1a prova della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, alla quale hanno partecipato quasi 250 atleti. A mettersi in mostra sono stati atleti come Daniele Fauner, Fabio Piller Cottrer, Sophia Zardini e Fabiana Carpella, che hanno lasciato il loro sigillo durante le due giornate di gare.

“Questo evento è stato un test molto importante per tutti noi del Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU Games”, ha dichiarato il Presidente Alessandro Ciro Sciretti. “Sono soddisfatto dall’andamento dei lavori e dell’allestimento delle varie venue, ma specialmente di vedere l’interconnessione delle differenti aree funzionali che, con l’avvicinarsi del nostro evento, collaborano insieme in maniera sempre più concreta. Inoltre, darenuova vita ad un impianto che è rimasto intoccato da oltre 15 anni, ci deve riempire di orgoglio, e, per di più, lo facciamo con una disciplina sportiva sostenibile, praticata da tanti!”

Milan Augustin, Direttore FISU per i Winter Games ed ex biathleta, ha dichiarato: “Sono positivamente sorpreso. L’impianto, pur allestito in tempi relativamente brevi, è diventato molto bello ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Il mio ringraziamento va a tutte le persone coinvolte, al Comune di Pragelato, alle Istituzioni piemontesi e al Comitato OrganizzatoreTorino 2025. Senza ciascuno di loro non potremmo ospitare il biathlon in questa bella location.”

Ubaldo Prucker, Direttore dell’area Sport dell’evento mondialetorinese ed esperto del biathlon nazionale ed internazionale, ha detto: “Siamo soddisfatti della riuscita di questo evento sportivo. Gli atleti si sono detti contenti dell’area del poligono, descrivendo il tracciato di gara “sfidante” quanto quelli di Coppa del Mondo. Forse dovremo ancora adattare il percorso in alcuni tratti, in vista delle competizioni di gennaio.”

Karin Oberhofer, Medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Soci 2014 e responsabile di tutte le gare nazionali di biathlon, ha poisottolineato la difficoltà di organizzare una gara in una nuova venue per la prima volta: “Qui, tutto è andato benissimo e i miei complimenti vanno a tutti coloro che sono stati coinvolti nell’organizzazione. Sono convita che questo impianto saprà splendere anche durante i Torino 2025 FISU Games: inoltre, alcuni tra gli atleti che hanno preso parte alle competizioni in questi giorni, saranno probabilmente protagonisti anche nel mese di gennaio.”