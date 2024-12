Bilancio Regione, decretato l'esercizio provvisorio fino al febbraio 2025

“L’esercizio provvisorio del bilancio della Regione quest’anno sarà di due mesi, fino a febbraio 2025” così ha dichiarato l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano durante la seduta di oggi della Prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello. Il provvedimento è stato quindi licenziato a maggioranza dalla Commissione e sarà discusso in Aula nei prossimi giorni.

Durante la seduta è iniziato l’iter anche degli altri provvedimenti finanziari: il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2025-2027, la Legge di stabilità e il Bilancio di previsione 2025-2027. Per tutti e tre sono state previste le consultazioni online con il termine di scadenza per la presentazione delle memorie al 10 gennaio 2025.

Per ognuno dei provvedimenti sono stati nominati i singoli relatori. Per l’esercizio provvisorio del bilancio sono Carlo Riva Vercellotti (FdI) per la maggioranza e Gianna Pentenero (Pd) per l'opposizione; per la Legge di stabilità i consiglieri Debora Biglia (Fi) per la maggioranza, Alice Ravinale (Avs), Fabio Isnardi (Pd), Vittoria Nallo (Seu), Sarah Disabato (M5s) per l'opposizione; per il Bilancio di previsione Davide Zappalà (FdI) per la maggioranza, Alice Ravinale (Avs), Fabio Isnardi (Pd), Vittoria Nallo (Seu), Sarah Disabato (M5s) per l'opposizione.

Per quanto riguarda il Bilancio di previsione l’assessore ha sottolineato che “nel ddl in Commissione - presentato a settembre – dovranno essere variate le tabelle in seguito all'aggiunta di 85 milioni per contributo alla finanza pubblica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e 37 milioni per le borse di studio”. Nella legge di stabilità è stato confermato, per il 2026 e il 2027, lo stanziamento in favore del Salone del libro di un milione e 300 mila euro, come nei due anni precedenti.

Sono intervenuti per chiarimenti i consiglieri: Sarah Disabato (M5s), Gianna Pentenero (Pd), Alice Ravinale (Avs), Carlo Riva Vercellotti (Fi), Vittoria Nallo (Sue), Alberto Unia (M5s), Fabio Isnardi (Pd).