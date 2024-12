Manovra, Bergesio (Lega): ok emendamento per definizione transazioni connesse al prelievo quote latte

“Approvato in commissione Bilancio alla Camera l’emendamento alla manovra voluto dalla Lega per risolvere la questione delle quote latte. Prevista l’istituzione di un organismo collegiale presso il MASAF che ha il compito, su istanza della parte interessata, di proporre un accordo transattivo per chiudere le posizioni debitorie pendenti per le campagne lattiero-casearie dal 1995-96 al 2008-2009. Una norma tanto attesa dal mondo agricolo”. Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.



“La proposta normativa ha l’obiettivo di aumentare ulteriormente gli strumenti a disposizione dello Stato per il recupero dei prelievi sulle quote latte. L'applicazione in Italia del sistema, introdotto nel 1984 e scaduto nel 2015, è stata segnata da ‘splafonamenti’ (ossia superamenti) della quota produttiva assegnata al nostro Paese e da un vasto contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie. Le sentenze della Corte di Giustizia della Unione Europea 2019 e del 2022 che hanno dichiarato la contrarietà della previgente disciplina giuridica italiana rispetto a quella dell’Unione Europea in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo nell’ambito del cessato regime delle quote latte, hanno determinato la necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie. La Lega è soddisfatta per questa norma di buonsenso, che metterà fine al calvario dei nostri allevatori, per anni impegnati in contenziosi con Agea senza mai arrivare ad una definizione del contendere”, conclude.