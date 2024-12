Solaxy: la prima Layer-2 di Solana che vuole ridefinire le meme coin sulla blockchain

Le meme coin sono diventate uno dei principali driver di adozione per Solana. Attualmente, il mercato delle meme coin su Solana è valutato a 18,8 miliardi di dollari, con nuovi progetti come Pump.fun e Moonshot che ne alimentano ulteriormente la crescita.

Tuttavia, nonostante il dominio di Solana in questo settore, la congestione frequente e i fallimenti delle transazioni rappresentano problemi significativi per gli utenti. Finora non è mai stata proposta alcuna soluzione, ma le cose stanno per cambiare. Il nuovo progetto Solaxy affronta direttamente queste difficoltà, offrendo un ambiente scalabile e fluido per i lanci e il trading di meme coin. Si tratta della prima Layer-2 in assoluto su Solana, ed è in grado di affrontarne le principali criticità, una notizia che ha scosso gli investitori che hanno iniziato a puntare su questa presale.

Il successo della prevendita di Solaxy sottolinea la forte fiducia degli investitori nel potenziale del progetto.

Successo e progetto a lungo termine

Il successo della prevendita di Solaxy sottolinea la forte fiducia degli investitori nel potenziale del progetto. In soli due giorni, SOLX ha raccolto più di 1,7 milioni di dollari, superando il traguardo dei 350.000 dollari in sole 24 ore. Il ritmo a cui arrivano finanziamenti non sembra rallentare, un chiaro indicatore di una prevendita da non lasciarsi sfuggire.

Attualmente, i partecipanti alla prevendita possono acquistare SOLX a 0,001566$, ma i prezzi aumenteranno progressivamente fino al lanchio sugli exchange. Gli investitori possono anche mettere in staking i propri token durante la prevendita per guadagnare un impressionante APY superiore al 1.900%. La fornitura totale di token è pari a 138 miliardi di SOLX, suddivisi come segue:

25% per ricompense alla comunità

30% per lo sviluppo dell’ecosistema

20% per il marketing

10% per le quotazioni

15% per lo sviluppo del progetto

Queste allocazioni riflettono l’impegno a lungo termine di Solaxy per il coinvolgimento della comunità, la liquidità e la scalabilità.

Cosa offre Solaxy

Ma come intende Solaxy porre rimedio ai problemi riscontrati dalla blockchain Solana? Una domanda a cui naturalmente gli investitori vogliono risposte chiare e precise. Innanzitutto bisogna sottolineare che SOLX è un token multichain che potrà viaggiare su due delle più grandi e potenti blockchain che esistano al momento, ovvero Solana ed Ethereum. Pertanto non è una meme coin costruita esclusivamente su Solana ma è in grado di sbloccarne tutto il potenziale. Un vero e proprio ponte tra le blockchain.

Colmando la distanza tra gli ecosistemi, porterà a una vera e propria “democratizzazione” del trading delle meme coin, mettendo nelle mani degli investitori retail la velocità degli sniper bots. Trattandosi di un token su Layer-2 rappresenta al meglio le potenzialità future delle criptovalute e sono in molti a vederne già le applicazioni DeFi. Potrebbe rivelarsi, al netto delle funzionalità, una delle migliori meme coin del 2025.

Acquistare SOLX in presale

Chi partecipa alla prevendita del token SOLX è notevolmente avvantaggiato da una serie di bonus. Innanzitutto l’accesso a un prezzo più basso di quello di lancio. Come già indicato il token ha un costo ridotto di 0,001566$, molto contenuto e facilmente accessibile per la maggior parte degli investitori. Non bisogna perdere tempo, però, perché questo prezzo non resterà tale a lungo e aumenterà man mano che la prevendita entra nel vivo.

Oltre al prezzo, però, c’è da considerare anche il pool di staking, che offre ricompense su base annuale. Posizionarsi ora è semplice e basta disporre di un wallet compatibile con la prevendita (come per esempio Best Wallet o Metamask). Dopodiché, collegandolo al sito della prevendita, è già possibile acquistare tramite criptovalute o carta di credito. I token verranno allocati sul wallet al termine della prevendita, momento cruciale seguito poi da un potenziale apprezzamento di SOLX.

Solaxy è una ICO che può replicare i numeri di grandi progetti che hanno proposto la Layer-2, come Pepe Unchained di Ethereum, è logico quindi che investitori, tra cui anche whale, non si stiano lasciando sfuggire questa occasione.

