Agente incinta di servizio in carcere, l'Osapp: "Amministrazione penitenziaria minorile inadeguata"

"Ancora una volta l’Amministrazione penitenziaria, in questo caso minorile, fa emergere la totale inadeguatezza ed impreparazione dei propri responsabili nei confronti del personale di Polizia penitenziaria", attacca in una lunga nota l'Osapp.

"Dopo avere subito una condanna dal TAR Piemonte per decisioni denotanti modalità omofobe, alcuni giorni or sono presso il carcere Minorile Ferrante Aporti di Torino – non sono state rispettate nei confronti di una poliziotta penitenziaria le norme di cui al d.lgs. 151/2001 a tutela dello stato interessante della stessa e che vietano l'impiego in ambiti operativi di chi si trova in tali condizioni. All'agente, infatti, è stato fatto indossare cinturone e arma d’ordinanza ed è stata impiegata in compiti a diretto contatto con la popolazione detenuta e, quindi, con evidente rischio per il regolare andamento della gravidanza della stessa".