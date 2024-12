Mario Merz, a cento anni dalla nascita la Fondazione celebra l'artista con un simposio sulla libertà delle idee

In occasione del centenario dalla nascita di Mario Merz, la Fondazione Merz presenta Libertà di avere tre idee contrastanti, il simposio dedicato all'artista che si sviluppa come un racconto corale su Mario Merz e il suo pensiero, in continua evoluzione e aperto alla pluralità di visioni.

Nelle due giornate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio 2025, studiosi, critici, storici dell'arte e artisti, partendo dalla propria esperienza specifica, si alterneranno per offrire testimonianze, approfondimenti e riflessioni che valorizzano la conoscenza sul suo lavoro e sul suo lascito.