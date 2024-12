Servizio Civile Regionale, 44 posti disponibili per un’esperienza formativa dall’alto valore sociale

Sono in corso, e si chiuderanno nel mese di gennaio, le selezioni per i 44 posti disponibili per il Servizio Civile Regionale. I ragazzi, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti, che verranno scelti dai 4 enti vincitori del Bando 2024, avranno la possibilità di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva attraverso progetti sociali, sviluppando così il concetto di “difesa non armata della Patria”.

“Si tratta di un’occasione preziosa che la Regione offre a giovani volenterosi di aiutare loro coetanei in difficoltà o di mettersi a disposizione del prossimo che si trovi in situazione di difficoltà e disagio” dichiara Alessandra Binzoni, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.

Il Servizio Civile Regionale è un’opportunità per contribuire a costruire una società migliore. Ringrazio l’assessore Marrone, attraverso iniziative come questa si possono, da un lato contrastare situazioni d’emergenza - si pensi alle tante devianze, dipendenze e fragilità - dall’altro educare e preparare i giovani di oggi a divenire cittadini responsabili del domani”, conclude Binzoni

Il Servizio Civile Regionale è volontario e ha la durata 8 mesi e un monte ore annuo pari a 765 ore, articolato su 5 giorni di servizio a settimana, cui si sommano 13 giorni di permesso retribuito. È aperto ai giovani dai 18 ai 28 anni compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale o di diploma professionale, che non hanno partecipato ad alcun bando di servizio civile universale o ai percorsi di Garanzia Giovani. A ogni giovane in servizio la Regione riconosce un compenso pari a 501 euro lordi mensili e la copertura relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio. Ai volontari gli enti erogano corsi di formazione e, ove si renda necessario, forniscono trasporto, vitto e alloggio, senza alcun onere per il volontario.