Upskill Piemonte: al via la terza edizione del progetto per connettere giovani e imprese attraverso innovazione e sostenibilità

Connettere i giovani con le imprese attraverso innovazione e sostenibilità: è questo l'obiettivo della terza edizione di Upskill Piemonte, promossa dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT in collaborazione con Upskill 4.0 e UniCredit. L’iniziativa mira a ridurre il divario di competenze tra giovani e aziende, favorendo l’accelerazione strategica, organizzativa e digitale delle imprese, grazie al coinvolgimento diretto degli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy). La nuova edizione introduce un'importante novità: un’attività di supporto per trasformare i prototipi in soluzioni concrete, capaci di generare valore per la collettività. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, incrementare l’attrattività turistica e sostenere l’innovazione necessaria per affrontare un mercato in continua evoluzione, con particolare attenzione al commercio di prossimità. In collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio della Città di Torino e Ascom Torino, il progetto offrirà sei percorsi di innovazione per le imprese locali. Grazie alle metodologie di Upskill 4.0 e alle competenze degli studenti degli ITS, le aziende riceveranno strumenti avanzati per migliorare i servizi e rendere più fruibili le loro attività, mentre i giovani avranno l'opportunità di acquisire esperienze pratiche richieste dal mercato del lavoro. Il progetto pone un forte accento sulla valorizzazione del commercio di prossimità, fondamentale per l’economia locale, il sostegno alle microimprese e la promozione dell’economia circolare. Queste attività, oltre a creare posti di lavoro, contribuiscono a rafforzare la coesione sociale e a migliorare la qualità della vita nei quartieri urbani. Un team di professionisti e ricercatori di Upskill 4.0 guiderà imprese e studenti nella realizzazione di nuovi prodotti, processi e modelli di business innovativi. Da febbraio a giugno 2025, le aziende selezionate lavoreranno su prototipi per rispondere a sfide specifiche, con il successivo coinvolgimento degli studenti per l’implementazione delle soluzioni. Le imprese interessate possono candidarsi compilando un modulo online entro il 31 gennaio 2025. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.

“Il successo delle passate edizioni, sia per l’entusiastica partecipazione da parte delle imprese che per il positivo riscontro da parte delle ITS Academy, ha portato la nostra Fondazione ad arricchire il progetto con una seconda fase realizzativa, che tiene conto della sostenibilità economica e della fruibilità per l’intera collettività. Auspichiamo che il territorio ne benefici nel suo insieme, in particolare il tessuto economico della Città”, evidenzia Cristina Giovando, Presidente della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.