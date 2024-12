A Bricherasio arrivano i maniglioni antipanico ai campi da calcio

Ancora un cantiere in vista ai campi da calcio di Bricherasio in via de Gregorio di Sant’Elia. “Per essere in regola con il piano di evacuazione dobbiamo intervenire sulle vie d’esodo, sostituendo porte e cancelli con quelli con il maniglione antipanico” annuncia il sindaco Simone Ballari.

Quello che il Comune vuole far partire il prima possibile è solo l’ultimo di una serie di cantieri che hanno interessato l’impianto sportivo. Recentemente infatti sono state posizionate le protezioni per i calciatori sul perimetro, è stato migliorato l’impianto di illuminazione d’emergenza e, a settembre, era stato realizzato l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio principale dei campi da calcio. “La cifra accantonata con la variazione di bilancio approvata durante l’ultimo Consiglio comunale (giovedì 28 novembre, ndr) è di 12.000 euro. Concluderemo così una serie di interventi migliorativi dell’impianto iniziati nel 2022 con la realizzazione di una pensilina per una delle tribune” conclude Ballari.