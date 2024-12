Le associazioni Sol.Id e Amici di Mirko odv donano giocattoli ai bambini del Regina Margherita

Nella mattina di oggi, domenica 22 dicembre, le associazioni Sol.Id odv e Amici di Mirko odv hanno effettuato una distribuzione di giocattoli nei vari reparti dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

L'obiettivo dell'iniziativa è regalare un sorriso, in un periodo particolare dell'anno come quello natalizio, ai diversi bambini che per vicissitudini passeranno il Natale non nelle proprie case.

"Abbiamo avviato, qualche tempo fa fra i nostri sostenitori, questa raccolta di giocattoli nuovi da poter donare ai piccoli presenti all'interno della struttura ospedaliera - queste le parole di Sol.Id Odv che prosegue - già nella passata Pasqua avevamo consegnato diverse uova di cioccolato nei vari reparti del Regina Margherita, con l'occasione del sopraggiungere del Natale abbiamo deciso di bissare l'evento pasquale e regalare un momento di gioia ai piccoli presenti nella struttura".

"Anche quest'anno abbiamo voluto dare un segno tangibile di vicinanza ai bambini ricoverati. Dopo la tragica esperienza che ci ha colpiti direttamente, siamo sempre presenti nelle iniziative a sostegno degli ospiti dei reparti oncologici infantili - queste le parole di Amici di Mirko odv che aggiunge - le nostre attività sono nate e continueranno nel tempo sempre al fianco dei piccoli colpiti da malattie di natura oncologica, donare loro un sorriso a natale è una impagabile gioia che riempi i nostri ed i loro cuori".

Nel corso della distribuzione sono stati consegnati oltre duecento giocattoli di vario tipo ai bambini presenti nei vari reparti dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.