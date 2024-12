A Torre Pellice assieme a Babbo Natale arrivano anche Atena ed Ares, e l’uccello sghignazzante

Non solo Babbo Natale, tra le bancarelle del Mercatino di artigiani e hobbisti di Torre Pellice sarà anche possibile incontrare anche Atena ed Ares. Quella di oggi – domenica 22 dicembre – è una delle ultime occasioni per lo shopping natalizio, durante la tradizionale manifestazione organizzata dalla Pro loco. Oltre agli stand e alle bancarelle il Mercatino di Natale di Torre Pellice offre momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. E sono i tre amici appassionati di rapaci – Davide Mazzola, Mattia Michelin e Lara Somale – ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei misteri del mondo dei rapaci. In piazza Gianavello anche oggi sarà possibile avvicinarsi e osservare da vicino Atena, la piccola civetta delle tane, Nix il gufo africano, Ebano l’allocco bruno della Malesia, Gerry il gufo reale, Gianni il barbagianni, Tom il gufo virginiano e Xena la piana di Harris. Alla famiglia dei rapaci si aggiunge anche Ares, un kookaburra, animale chiamato anche ‘uccello sghignazzante’ per il suo tipico verso.