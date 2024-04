Tragedia sfiorata in via Martiniana: 25enne accoltellato alla gola (foto d'archivio)

Ancora sangue sulle strade di Torino. Un giovane di 25 anni è stato accoltellato alla gola nella tarda serata di ieri, domenica 31 marzo, in via Martiniana, in zona Borgo San Paolo.

Il ferito trasportato al Maria Vittoria

Si tratta di un argentino, ricoverato in codice rosso al Maria Vittoria a cause delle ferite riportate: l'episodio avvenuto ieri sera nei pressi dell'isola perdonale di via Di Nanni. Sull'accaduto sta indagando la polizia.

La Polizia sulle tracce di due uomini

Da una prima ricostruzione, pare che l'episodio di sangue avvenuto nella domenica sera di Pasqua sia maturato in seguito ad una lite degenerata tra ubriachi, anche se nessuna pista viene esclusa. Pare che le forze dell'ordine siano alla caccia di due uomini, che sarebbero scappati via subito dopo che il giovane argentino era stato ferito.