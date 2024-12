Il grande cuore dello Juventus Club Grugliasco: donati regali e giocattoli per i bimbi dell'ospedale di Rivoli

Martedì 17 dicembre il presidente dello Juventus Club di Grugliasco, Massimo Paparella, ha consegnato i giocattoli acquistati dai soci del Club al reparto di pediatria dell’ospedale di Rivoli.

Un gesto d’amore e di affetto in vista del Natale, apprezzato da tutti gli operatori della struttura sanitaria e dai cittadini di Grugliasco, compresa l’Amministrazione comunale che tramite il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito ringrazia tutti i soci del Club e i sanitari dell’ospedale di Rivoli: «Un grazie di cuore ai tantissimi soci e iscritti al Club juventino grugliaschese. Ogni anno si prodigano per acquistare tantissimi giocattoli per i bambini meno fortunati e per chi, purtroppo, dovrà passare il Natale e le feste in ospedale. Un grazie anche a tutti i sanitari che seguono i piccoli con professionalità e affetto».

«Un grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa – afferma il presidente dello Juventus Club di Grugliasco Massimo Paparella – Sono diversi anni che i nostri soci aderiscono con entusiasmo raccogliendo giochi per i bambini dell’ospedale di Rivoli».