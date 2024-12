Per partire da Pinerolo la 901 ieri sera ha avuto bisogno di carabinieri

Sono dovuti salire a bordo i carabinieri ieri sera – venerdì 27 dicembre – su un bus della linea 901 sollecitati dall’autista che li ha chiamati per calmare un gruppo di giovani perlopiù marocchini di seconda generazione, residenti a Luserna San Giovanni e Torre Pellice. L’uomo ha chiamato i soccorsi rifiutandosi di ripartire dalla stazione di Pinerolo come avrebbe dovuto fare alle 23,06.

Episodi come questi non sono nuovi su quella linea, soprattutto nelle ore serali, tanto che l’azienda di trasporto Arriva li sta usando come argomentazione per sopprimere le corse.

Poco prima dell’orario di partenza dalla stazione ferroviaria l’autista ha fatto salire i passeggeri, una quindicina in tutto. Tra questi, il gruppo di una mezza dozzina di ragazzi, la maggior parte ubriachi. Uno dei giovani avrebbe cominciato a insultare l’autista e a minacciarlo, mentre un secondo girava sul mezzo importunando gli altri passeggeri. Un uomo sarebbe poi salito il bus difendendo i ragazzi e parlando all’autista accusandolo di non far bene il suo lavoro. Al loro arrivo carabinieri hanno controllato i titoli di viaggio del gruppetto di ragazzi che sono risultati tutti in regola, li hanno poi ammoniti prima di andarsene. Il viaggio ha maturato circa 15 minuti di ritardo.