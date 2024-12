Inflazione, a novembre Torino ha visto i prezzi crescere di oltre un punto rispetto all'anno scorso

In particolare, i beni alimentari sono aumentati dello 0,5% sul mese precedente e +1,5% sull’anno precedente, mentre i beni energetici (cresciuti anche loro dello 0,5% sul mese precedente), è in calo del 5,5% sull’anno precedente.

La cultura costa cara

I tabacchi sono aumentati del 4% in dodici mesi. Mentre le spese per la casa sono cresciute del 2,3% sull’anno precedente. Aumentano le comunicazioni (+1,1% sull’anno precedente), ma ancora di più i servizi ricreativi e la cura della persona: +2,5% sul mese precedente e addirittura +6,3% sull’anno precedente. Più cari anche i trasporti: +3% in un anno.