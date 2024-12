A Grugliasco iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione di “Mattoncini in festa”

L’associazione Amici del Modellismo APS di Grugliasco organizza la nona edizione del GrugliascoFest “Mattoncini in festa”, storica mostra piemontese di costruzioni realizzate con i famosissimi mattoncini LEGO®. Come consuetudine, con il patrocinio del Comune di Grugliasco, il supporto della Società Le Serre e grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco cittadina, la mostra si terrà all’interno del Parco Culturale “Le Serre” nei giorni sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025.

Il GrugliascoFest “Mattoncini in festa” è tradizionalmente il primo evento annuale che raduna gli appassionati dei famosi mattoncini danesi provenienti da tutta Italia. L'associazione Amici del modellismo APS ospita un centinaio di costruttori che propongono in esposizione le loro opere e collezioni private. I diorami e le realizzazioni in mostra sono principalmente opere di fantasia o ispirate alla realtà, dedicate alle arti come l'architettura, il cinema, la letteratura, la musica e alla pittura. Come nelle passate edizioni sarà presente chi attraverso il LEGO® e la robotica si occupa di coding nelle scuole, in particolare l'Enaip di Rivoli impiegherà i robot "E.do" di Comau programmandoli per interagire con i mattoncini da costruzione.

Sarà ripetuta l'esperienza d'integrazione con il mondo digitale attraverso l'impiego di collaborazioni con realtà come la Global Infotech e i suoi divertenti ologrammi. Troverete due simpatiche postazioni multimediali attrezzate con un sistema di trasmissione delle immagini che una volta inquadrato un visitatore ne restituisce sullo schermo una versione con le caratteristiche del classico omino LEGO®. I ragazzi del Progetto Grugliascogiovani saranno nuovamente presenti nell’accoglienza dei visitatori ma soprattutto operativi in una struttura del parco con un laboratorio, in collaborazione con "Kiogo World", che metterà a disposizione i kit di una serie di mattoncini frutto di un nuovissimo brevetto che promette costruzioni sorprendenti.

Torna anche la mostra fotografica dedicata a omini e mattoncini realizzata da esperti toy photographers, cinquanta scatti sviluppati in formato maxi, ideati con particolare cura di contesto e tecnica per raccontare, stupire ed emozionare.

Il GrugliascoFest è un evento a ingressi gratuito voluto e sostenuto da personale volontario e dalla Città di Grugliasco. Dettagli dell'evento: - Date e orari di apertura al pubblico: sabato 11 gennaio dalle 14:30 alle 19:30 e domenica 12 gennaio dalle 9 alle 18 (Ultimo ingresso al padiglione 30 minuti prima della chiusura) - Luogo: Parco Culturale “Le Serre”, in Via T. Lanza n°31 - Grugliasco (TO) - Ingresso gratuito e contingentato alla capienza del padiglione.

Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile contattare l'Associazione Amici del Modellismo APS amicidelmodellismo@gmail.com