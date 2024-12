Torino: nel quartiere Borgo Vittoria il commercio di vicinato è “vincente”!

Quest'anno, per ogni acquisto fatto nei negozi che hanno aderito all'iniziativa nel quartiere Borgo Vittoria a Torino, sono stati assegnati 63 premi nell’estrazione del 21 dicembre, durante una cena in condivisione con i commercianti stessi, tra l’altro, molto attivi anche nel Gruppo Facebook "Io Compro In Borgo Vittoria". E quest’anno c’era un super premio grazie al contributo di tutte le attività aderenti: la fortunata vincitrice è stata la Sig.ra Grazia che si è aggiudicata una crociera per 2 con gli acquisti effettuati presso il negozio APULIA Specialità Pugliesi di Via Chiesa della Salute 23!!!

L'iniziativa nasce da un'idea di Carmela Ventra, ormai storica commerciante del quartiere con la sua attività che si appresta, il prossimo gennaio, a spegnere le 25 candeline e motore trainante per i commercianti di Borgo Vittoria. L’idea è quella di sostenere il commercio di prossimità incentivando gli acquisti nel Borgo. Acquistando infatti nei negozi elencati oltre a favorire il commercio locale c’è stata l'opportunità di partecipare gratuitamente all'estrazione finale. I premi e i vincitori sono riportati sul gruppo Facebook di “Io compro in Borgo Vittoria”, cliccando qui.

Carmela Ventra dichiara “Significa che comprare sotto casa fa bene! Evviva gli acquisti nei negozi di vicinato e grazie al commercio locale! Grazie a Michela con il suo negozio APULIA in Via Chiesa Della Salute che, insieme ad altri 59 commercianti, ha aderito a questa iniziativa. Grazie a tutti, per aver decretato il successo di questa edizione, ci vedremo nel 2025 con più entusiasmo di oggi e con la nuova edizione del concorso che stiamo già preparando!!!”

Ricordiamo tutti i negozi e le attività che hanno aderito all’iniziativa “”, strada per strada:

QUADRILATERO

LO FACCIO PER ME - Riabilitazione e Prevenzione - Via Vibò 14/C

TORREFAZIONE CHICCO D’ORO - Via Vibò 21

DOMUS FORME - Via Vibò 21

GASTRONOMIA DELL’AGNESE - Via Vibò 31

MACELLERIA SABA - Via Vibò 31/B

KIKI’S COFFEE - Via Vibò 33

MACELLERIA TRUFFA - Via Vibò 35

CAFFETTERIA 1360 - Via Vibò 49

IL BANCO DI LUCA - Via Vibò 35

FUCSIA FIORI - Piazza della Vittoria 22/A

MECELLRIA DI MAJO - Via Vittoria 13

ACCONCIATURE CATIA CARLI - Via Vittoria 13

REBIRTH BY MARIANI - Restauro - Via Vittoria 34/A

FIORERIA NOVELLA - Via Villar 22

CASEIFICIO RUGGERI - Via Visconti 5

VIA BREGLIO

SECONDAMANINA - Via Breglio 18/A

F.B. MACELLERIA - Via Breglio 65 presso Carrefour

SETTEBELLO PIZZERIA - Via Breglio 80/C

MATRIX PARRUCCHIERI - Via Breglio 107

VAI BIBIANA

LA PIOLA LIBRERIA DI CATIA - Via Bibiana 31

BEAUTIFUL QB ESTETICA E NAILS - Via Bibiana 47

LOLELÌ PASTICCERIA - Via Bibiana 50

MAGI ABITI DA LAVORO - Via Bibiana 103 ang. Via Sospello

VIA COPPINO

CAPELLI AL VENTO - Via Coppino 53

MACELLERIA BORGO VITTORIA - Via Coppino 133

VESTE PARATI INTERIOR DESIGN - Via Coppino 137/C

LA BOTTEGA DEGLI GNOMI - Via Coppino 139

VIA SOSPELLO

T-LINE CENTRO ESTETICO - Via Sospello 121

CREMERIA RAPALINO - Via Sospello 172

CORSO GROSSETO

ARENA OTTICI OPTOMETRISTI - Corso Grosseto 159

CSMO CENTRO STUDI MEDICI - Corso Grosseto 161

VIA CHIESA DELLA SALUTE

ZILÒ ABBIGLIAMENTO - Via Chiesa della Salute 5

TABACCHERIA ISOLA DEI FUMOSI - Via Chiesa della Salute 6/C

HAIR BODY GREEN - Via Chiesa della Salute 12

CLORE OUTLET - Via Chiesa della Salute 18

ZILÒ CLASSICO - Via Chiesa della Salute 18

ANACONDA - Via Chiesa della Salute 20/A

GELATERIA NOISETTE - Via Chiesa della Salute 21

SPOTO VOGLIA DI PANE - Via Chiesa della Salute 23

APULIA SPECIALITÀ PUGLIESI - Via Chiesa della Salute 23

MARY G HAIR STYLIST - Via Chiesa della Salute 32/C

OREFICERIA D’OROTI - Via Chiesa della Salute 41

PANIFICIO PERFETTI - Via Chiesa della Salute 94

LA DEA ABBIGLIAMENTO - Via Chiesa della Salute 112

ORCHIDEA SELVAGGIA - Via Chiesa della Salute 132/A

BEST COFFEE - Via Chiesa della Salute 132/F

MADMUSH TATTOO STUDIO - Via Chiesa della Salute 132/G

SI TRAVEL VIAGGI - Via Chiesa della Salute 39 bis

CORSO MORTARA

JEAN LOUIS DAVID - Corso Mortara 24 (Officine S)

BAHAR FOOD - Corso Mortara 24 (Officine S)

VIA USSEGLIO

RP ARTE - Via Usseglio 15/C

VIA GIARDINO

L’ANGOLO DEL CAFFÈ - Via Gandino 4

VIA ALA DI STURA

MONDO CAFFÈ - Via Ala di Stura 50

TRATTORIA DA VALE E FRA - Via Ala di Stura 61/A

VIA STRADELLA

SOFIA’S BEAUTY ESSENCE - Via Stradella 24/E

IL MONDO DELL’ARGENTO - Via Stradella 26/D

ROTOLO AUTOMOBILI & REVISIONI - Via Stradella 82

VIA COLAUTTI

VEDANI - Via Colautti 2/G

CORSO VENEZIA

ONDAGRAFICA PUBBLICITÀ - Corso Venezia 7

Tutti i premi in palio:

1 - Un trattamento osteopatico offerto da Lo Faccio per Me

2 - Un panettone artigianale offerto da Chicco d’oro

3 - Un buono da Euro 80,00 offerto da Domus Forme

4 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Gastronomia dell’Agnese

5 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Macelleria Saba

6 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Kiki’s Coffee

7 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Caffetteria 1360

8 - Un cesto di prodotti offerto da Il banco di Luca

9 - Una creazione artigianale portapiante offerto da Fucsia Fiori

10 - Una cornice artigianale personalizzabile

offerta da Rebirth By Mariani

11 - Una Pianta offerta da Fioreria Novella

12 - Un buono da Euro 30,00 offerto da La Piola Libreria di Catia

13 - Un’analisi della pelle in tempo reale - Radiofrequenza valore

totale Euro 100 Beautiful Qb Estetica e Nails

14 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Lolelì Pasticceria

15 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Magi Abiti da Lavoro

16 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Capelli al Vento

17 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Macelleria Borgo Vittoria

18 - Completo Lenzuola Matrimoniali offerte da Veste e Parati

19 - Un buono da Euro 30,00 offerto da La Bottega degli Gnomi

20 - Una Scacchiera da Secondamanina

21 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Macelleria F.B.

22 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Matrix Parrucchieri

23 - Una pulizia del Viso offerta da T-Line Centro Estetico

24 - Un buono da Euro 50,00 offerto da Cremeria Rapalino

25 - Un buono da Euro 50,00 oppure occhiale da sole di pari valore

offerto da Arena Ottici Optometristi

26 - Una Visita oculistica da CSMO Centro Studi Medici

27 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Zilò Abbigliamento

28 - Un profumatore d’ambienti dal valore di € 15,00

offerto da Tabaccheria Isola dei Fumosi

29 - Uno shampoo - Taglio e Piega offerto da Hair Body Green

30 - Un buono da Euro 49,90 offerto da Clore Outlet

31 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Zilò Classic

32 - Una felpa Brandizzata offerta da Anaconda Vips

33 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Gelateria Noisette

34 - Una card da Euro 25,00 offerto da Spoto - Voglia di Pane

35 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Apulia

36 - Uno shampoo, taglio e piega offerto da Mary G Hair Stylist

37 - Un girocollo d’argento dal valore di Euro 60,00

offerto dalla Gioielleria D’Oroti

38 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Panificio Perfetti

39 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Dea Abbigliamento

40 - Un completo borsa e portafogli offerto da Dea Abbigliamento

41 - Un maglione offerto da Dea Abbigliamento

42 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Orchidea Selvaggia

43 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Best Coffee

44 - Un buono da Euro 50,00 offerto da Madmush Tattoo Studio

45 - Shampoo, maschera, taglio e piega da Jean Louis David

46 - Una Cena per 2 persone offerta da Bahar Food

47 - Un portaspezie offerto da Rp Arte

48 - Cesto di prodotti dal valore di 25,00 euro

offerto da L’angolo del Caffè

49 - Cesto di prodotti dal valore di 30,00 euro offerto da Mondo Caffè

50 - Un Pranzo per 2 persone offerta da Vale e Fra

51 - Un Bracciale Tamashii offerto da Il mondo dell’Argento

52 - Un tagliando Revisione offerto da Rotolo Automobili

53 - Un Phon dal valore di circa 200 euro offerto da Vedani

54 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Ondagrafica Pubblicità

55 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Gastronomia dell’Agnese

56 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Macelleria Truffa

57 - Un buono da Euro 30,00 offerto da Macelleria Di Majo

58 - Un panettone da 2 kg offerto da Amatheis

59 - Uno shampoo, taglio e piega offerto da Catia Carli

60 - Pulizia Viso completa dal valore di 100,00 euro

offerta da Sofia’s Beauty Essence

61 - Un buono da Euro 30,00 offerta da Caseificio Ruggeri

61 - Un buono da Euro 30,00 offerta da Settebello Pizzeria

63 - Una crociera per due persone offerta in parte dall’Agenzia di Viaggi Si Travel Viaggi

con il contributo di tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa

Per scorrere la lista dei vincitori è sufficiente collegarsi al Gruppo Io Compro In Borgo Vittoria dove, cliccando qui, c’è il post con l’elenco di tutti i nominativi estratti…e chi ha vinto si ricordi di passare a ritirare il premio nel negozio dove ha vinto!!!