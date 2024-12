Capodanno in piazza Castello a Torino: regole, sicurezza e modifiche alla viabilità

Piazza Castello si prepara ad accogliere migliaia di persone per i festeggiamenti di Capodanno, con due grandi eventi in programma: il concerto "Torino wasn’t built in a day" la sera del 31 dicembre e "Torino in due atti", un’esibizione di musica classica il pomeriggio del primo gennaio.

Accesso agli eventi e misure di sicurezza

31 dicembre: L’accesso al concerto serale richiede una prenotazione tramite VivaTicket, con una cauzione di 5 euro rimborsabile. I varchi saranno aperti dalle ore 19.

1° gennaio: Il concerto pomeridiano è accessibile senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima. I varchi apriranno alle ore 14.

L’area rossa interessata dagli eventi comprende la zona pedonale di piazza Castello, delimitata da Palazzo Madama, l’ex Palazzo della Regione, piazzetta Reale e via Pietro Micca.

Regole d’accesso

Controlli ai varchi per impedire l’ingresso di oggetti vietati, tra cui bottiglie di vetro, lattine, bombolette spray, armi, esplosivi e materiali pericolosi.

Vietato portare biciclette, monopattini o mezzi di trasporto non autorizzati, salvo ausili per persone con difficoltà motorie.

Gli animali sono ammessi, ma devono rispettare le normative locali, come l’uso di guinzagli e museruole per i cani di indole mordace.

Modifiche alla viabilità

Area rossa

Divieti di sosta e transito:

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 del 31 dicembre fino alle ore 18 del 1 gennaio.

Divieto di transito per tutte le categorie di veicoli (inclusi monopattini e trasporto pubblico) dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 3:00 del 1 gennaio e dalle ore 12:30 alle ore 18:30 del 1 gennaio.

L’area rossa sarà compresa nel seguente perimetro (i portici di confine non saranno percorribili):

- piazzetta Reale, tutta, dalla Chiesa di San Lorenzo all’Armeria Reale

- piazza Castello, dall’Armeria Reale ai fornici della Prefettura

- viale Primo Maggio, dai fornici della Prefettura al ponte dei giardini Reali Superiori

- viale Primo Maggio dal ponte giardini Reali Superiori a piazzetta Mollino, lato nord, e piazzetta Accademia Militare, lato est

- via Battisti, lato nord, da via Bogino a via Roma, con esclusione di via Accademia delle Scienze e confine a filo fabbricato di piazza Castello

- via Monte di Pietà, lato nord, da via Roma a via XX Settembre

- via XX Settembre, lato est, da via Monte di Pietà a via Palazzo di Città

- via Palazzo di Città, lato nord, da via XX Settembre alla chiesa di San Lorenzo.

Area gialla

Comprende le vie adiacenti all’area rossa, con restrizioni simili per sosta e transito. Il trasporto pubblico sarà limitato progressivamente.

L’area gialla, subito a ridosso dell’area rossa, sarà delimitata dalle seguenti vie:

- corso Regina Margherita, lato sud, da via XX Settembre a Rondò Rivella

- corso San Maurizio, carreggiata laterale sud

- viale Partigiani, lato est

- viale Primo Maggio, lato est

- viale Luzio, lato sud

- Cavallerizza Reale

- via Vasco, lato ovest

- via San Francesco da Paola, lato ovest

- via Principe Amedeo, lato nord;

- via Bertola, lato nord;

- via XX Settembre, lato est tratto via Bertola-via Monte di Pietà;

- via Monte di Pietà, lato nord tratto via XX Settembre –via Micca lato nord;

- via San Tommaso, lato est;

- via Porta Palatina, lato est;

- via della Basilica, lato nord;

- via XX Settembre, lato ovest sino a corso Regina Margherita.

Parcheggi e taxi

Il parcheggio sotterraneo di piazza Castello sarà chiuso dal 30 dicembre fino alle ore 18 del 1 gennaio.

Le aree di sosta per i taxi in piazza Castello saranno sospese per tutta la durata degli eventi.

Divieti su bevande e somministrazione

Nell’area gialla e rossa, dalle ore 16 del 31 dicembre alle ore 7 del 1 gennaio e dalle ore 12:30 alle ore 18:30 del 1 gennaio, saranno vietati:

La vendita e il consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro o metallo.

La vendita di bevande con gradazione alcolica superiore al 21%.

L’introduzione di contenitori pericolosi o non autorizzati.

Trasporti pubblici e suggerimenti