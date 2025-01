Il ‘Sentiero dei presepi’ di Pinasca torna sul percorso originario

C’è chi ha usato materiali di recupero, chi stoffe e chi elementi naturali per raccontare alla propria maniera la Natività nei boschi di Pinasca.

Anche quest’anno l’Associazione Scoprimontagna ha organizzato il ‘Sentiero dei presepi’, per una passeggiata all’insegna della scoperta, dove ammirare luoghi nascosti e presepi creativi.

Grandi e piccini, associazioni e privati, si sono riuniti nel laboratorio organizzato da Scoprimontagna nel mese di novembre, per iniziare a creare gli elementi del proprio presepe che hanno poi allestito liberamente tra gli anfratti della natura.

Alla sua quinta edizione, il progetto conta più di una cinquantina di presepi che si potranno ammirare lungo il percorso segnalato con partenza da Dubbione, Vvcolo del Rio in prossimità del Ponte Annibale che prosegue attraverso una passeggiata ad anello per via Podio, piazza Maccari, via Grandubbione, riconducendo poi di nuovo al punto di partenza.

“Per celebrare il quinto anno dalla sua fondazione, abbiamo deciso di ripetere il percorso della prima edizione. Il sentiero, della durata di due ore, è facilmente percorribile ma si consiglia di usare un abbinamento comodo e scarpe da trekking. Sarà come immergersi in una caccia al tesoro: dietro un tronco o sotto una roccia, i presepi si possono trovare ovunque” racconta Marina Chapelle, tra le organizzatrici dell’iniziativa, che spiega come negli anni si sia diffuso raggiungendo anche persone fuori dalla provincia.

L’idea, nata nel 2019 e ispiratasi ai sentieri dei presepi visti nelle altre città, ha come obiettivo quello di far scoprire i territori a ‘ chilometro zero’ per imparare ad apprezzarli.

“Quest’anno ad abbellire ancor di più i presepi nel bosco ci sono delle stelle, realizzate dai bambini durante il laboratorio. Inoltre, a fine percorso è presente un quaderno, in cui ognuno può lasciare un pensiero scritto” conclude Chapelle.

Il sentiero dei presepi è visitabile fino all’Epifania, per ulteriori informazioni contattare il numero 334/3521778.