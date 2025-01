Dal Piemonte una bambina nata con la camicia: il raro caso della piccola Mirabel

Un evento molto raro e considerato di buon auspicio, per la prima nata del 2025 all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, in provincia di Cuneo.



La prima bimba nata nel 2025 è Mirabel Ramognini Piras. E’ arrivata alle 21.32 del 1° gennaio e al momento della nascita pesava 2 chili e 960 grammi. Ad accoglierla, la mamma Martina Piras e il papà Nicolò Ramognini, residenti a Narzole.

La piccola Mirabel è nata con parto in acqua e senza la rottura del sacco amniotico (in gergo, senza la “rottura delle acque”). Un evento estremamente raro, che in antichità veniva considerato magico e di buon auspicio per il futuro del bambino. Da qui, il detto popolare “nascere con la camicia”.

Si tratta di un fenomeno non prevedibile e per nulla rischioso per il neonato. L’integrità del sacco amniotico consente un passaggio meno traumatico del bambino, che entra nel mondo esterno ancora avvolto nel liquido amniotico a temperatura corporea.