Parco Michelotti, le gabbie dell'ex zoo che non piacciono ai cittadini: "Brutte e pericolose. Non si può intervenire?"

Lo stato di degrado in cui versano le gabbie dell’ex zoo Parco Michelotti per ovvie ragioni non piace ai cittadini.

Muri imbrattati, sbarre in ferro sfondate, vasche in cui prima c’era l’acqua che oggi rappresentano un pericolo soprattutto per bambini e animali, e più in generale, sporcizia. “Non si può intervenire in qualche modo? È un peccato perché sarebbe un bel posto” chiedono alcuni lettori del nostro giornale.

Il Rettilario in particolare, pur messo in sicurezza, presenta diversi cedimenti. Dopo la proposta di allestirci il Museo delle Marionette non andata in porto, la direzione di Artissima aveva espresso la sua disponibilità a estendere i suoi progetti al Rettilario realizzato da Enzo Venturelli. “Ci piacerebbe pensare a un progetto per realizzare eventi legati ad Artissima tutto l’anno” spiegava il direttore Luigi Fassi.





“L’amministrazione ha individuato come una delle possibili destinazioni d’uso del Parco Michelotti anche una vocazione di tipo culturale ed artistico, che consentano di preservare e valorizzare i cinque fabbricati reliquiati dell'ex Giardino Zoologico, in una prospettiva di riconversione dell’uso che tenga conto delle prescrizioni di tutela della Soprintendenza” fanno sapere dal Comune.



In occasione della riapertura, avvenuta nel giugno 2022, come primo segno tangibile di questa nuova vocazione artistica era stato avviato il progetto ‘Ethological Art’: dieci artisti hanno realizzato una Hall of fame di Urban Art e graffiti-writing instaurando un dialogo con le opere di street art già presenti.

Una linea intrapresa anche da altre iniziative, come la Luce d'Artista inaugurata nel 2023 in occasione della riapertura della Biblioteca Geisser, o gli eventi off delle ultime due edizioni di Artissima, con due opere d'arte contemporanee portate nel parco di corso Casale.

“Gli uffici - concludono dall'Amminstrazione - sono al lavoro per intercettare finanziamenti che permettano di completare la riqualificazione del parco anche in quest'ottica, dopo la riapertura di due anni, fa, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio verde del parco e alla sua messa in sicurezza.”