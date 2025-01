Le luci delle Feste non hanno spento lo spaccio di droga: arresti e sequestri da Sestriere a Torino

La droga, nei giorni di Festa, è salita anche in quota. Seguendo il flusso di persone (e consumatori). Si sono intensificati in queste settimane i controlli da parte dei carabinieri contro il fenomeno dello spaccio di droga e particolare attenzione è stata concentrata sulla provincia di Torino.



Sequestrate numerose dosi di hashish, marijuana, ma anche cocaina. E proprio la cocaina è stata trovata a Sestriere, in piazza Fraiteve, dove i militari hanno arrestato un ventenne di Claviere. L'uomo è stato controllato mentre si trovava alla guida di un'auto e aveva con sé 23 grammi di cocaina, equivalenti a circa 80 dosi pronte per essere cedute. A casa del giovane, inoltre, sono stati trovati e sequestrati: un orologio di valore, bilancini di precisione e 1395 euro in contanti.

Ma nemmeno il capoluogo è rimasto immune: in via Balbo (zona Piazza Santa Giulia), nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un maliano, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanza stupefacente. E' stato sorpreso dai militari dopo aver ceduto 4,5 grammi di hashish a un 18enne. Nella stessa zona, un cittadino della Costa d’Avorio è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: in casa aveva 9 grammi di hashish.

A Moncalieri, invece, in via Cimabue, la notte di Santo Stefano i militari del Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 24enne guineano in possesso di 4 dosi di cocaina e un bilancino elettronico. A Rivoli, proprio nelle prime ore del nuovo anno, i militari hanno fermato un’auto in corso Susa con a bordo due giovani di venti e ventidue anni che alla vista della pattuglia, in particolare il ventenne alla guida dell’auto, ha dapprima tentato di disfarsi di un involucro di hashish (dal peso complessivo di 3,59 grammi) per poi rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti per l’eventuale uso di stupefacenti. Il rifiuto ha fatto scattare, oltre alla denuncia a piede libero, anche il ritiro della patente. Entrambi sono stati segnalati in prefettura.