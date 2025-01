Va a sbattere contro la base della pensilina del 4: traffico bloccato a Torino

Brutto incidente poco dopo le 14.30 di oggi, venerdì 3 gennaio, in via Sacchi a Torino, poco dopo il Museo del Cioccolato. Il conducente ha perso della sua vettura, che è andata a schiantarsi contro la base della fermata della linea 4.

Traffico paralizzato poco prima di Porta Nuova

Non sono stati coinvolti altri mezzi, sul posto è giunta anche l'ambulanza per ragioni di sicurezza, ma a seguito dell'accaduto e con l'auto in mezzo alla carreggiata, il traffico nella zona risulta completamente bloccato, fino a che il mezzo non sarà portato via da un carro attrezzi.