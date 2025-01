Wall Street Pepe: la presale supera i 40 milioni di dollari in finanziamenti

Il mercato delle meme coin è in ripresa come dimostra la capitalizzazione di mercato in aumento nelle ultime 24 ore, con un ritorno che appare consolidato a oltre 100 miliardi di dollari. Non ancora vicino al suo massimo storico (ATH) di 137 miliardi di dollari raggiunto all'inizio dello scorso dicembre, ma comunque un segnale positivo.

Nonostante ciò, la maggior parte delle meme coin consolidate sembra faticare a ottenere guadagni significativi. A eccezione di Wall Street Pepe (WEPE) che sta superando rapidamente i suoi obiettivi di finanziamento, anche in un mercato generale caratterizzato da trend negativi.

Dal suo lancio il 3 dicembre, il progetto ha raccolto oltre 40 milioni di dollari, con gli investitori che aggiungono WEPE ai loro portafogli per assicurarsi un posto nel suo prossimo canale di trading. Diamo un'occhiata a ciò che WEPE intende apportare al mercato delle meme coin e se rappresenta un investimento valido.

La WEPE Army

Acquistare WEPE durante o dopo la fase di prevendita ricompenserà i possessori con un posto nel suo canale di trading, progettato per aiutare i piccoli trader a navigare nel mercato e individuare buoni investimenti per competere con i grandi investitori.

Secondo il whitepaper del progetto, gli sviluppatori di WEPE intendono condividere strategie di trading, alpha calls, approfondimenti di mercato, consigli sugli investimenti e altro ancora, conferendo utilità al token.

Il team di WEPE ha inoltre destinato il 15% della fornitura totale di 200 miliardi di token al Trading Rewards, un sistema di premi speciale disponibile per chi segue il canale di trading. Per diventare idonei ai premi di trading di WEPE, gli investitori dovranno seguire le chiamate di trading e fornire la prova dei loro investimenti nel canale VIP durante le prossime competizioni di trading settimanali.

Il successo iniziale di WEPE nella prevendita non è una sorpresa, poiché è presente nella sezione Token in Arrivo di Best Wallet, che lo rende visibile a oltre 100.000 utenti mensili.

In precedenza, Best Wallet ha presentato Pepe Unchained (PEPU) e Catslap (SLAP), che hanno lasciato le loro fasi di prevendita e registrato guadagni rispettivamente del 600% e del 5.500% nelle 48 ore successive al lancio. Poiché WEPE sta superando queste performance, raccogliendo in media oltre 1 milione di dollari al giorno, potrebbe replicare o addirittura superare il loro successo al lancio.

Un potenziale esplosivo

Sebbene Wall Street Pepe offra utilità fungendo da chiave per il canale di segnali cripto del progetto, è prima di tutto una meme coin e, in quanto tale, il suo successo dipende in gran parte dalla forza della sua comunità. Il progetto ha destinato il 38% della fornitura totale di token al marketing, che ha già aiutato ad attirare oltre 29.000 follower su X e più di 13.000 su Telegram.

Oltre a catturare l’attenzione degli investitori, WEPE sta attirando notevole interesse anche da parte di esperti analisti di mercato, che intravedono un potenziale di crescita 100x per questa meme coin.

Con un APY di staking del 34%, consente inoltre agli investitori di guadagnare passivamente ulteriori token WEPE. Accumulare WEPE nelle prime fasi della prevendita è la mossa giusta poiché il prezzo aumenta ogni 24 ore, in accordo alle meccaniche di presale.

WEPE ha destinato il 20% della sua fornitura totale di token alla prevendita, lasciando 40 miliardi di token disponibili prima del lancio sui DEX. Il whitepaper del progetto rivela che la prevendita terminerà il 25 aprile 2025 o quando i token riservati saranno esauriti.

Il prezzo per token di WEPE aumenterà ogni volta che viene raggiunto un obiettivo di finanziamento o quando trascorre abbastanza tempo, generalmente ogni giorno, lasciando agli investitori un tempo limitato per assicurarselo a prezzi più bassi.

Gli investitori possono aggiungere WEPE ai loro portafogli acquistandolo con ETH, BNB, USDT o con carta di credito. Non è richiesto un investimento minimo, rendendo la prevendita ugualmente attraente sia per i grandi investitori che per i trader occasionali.

Oltre all’adozione precoce, gli sviluppatori di WEPE enfatizzano anche la sicurezza. Gli smart contract del progetto sono stati verificati da Coinsult, che non ha rilevato minacce critiche per i fondi degli investitori. Inoltre, il 15% della fornitura totale di token è riservato alla liquidità, riducendo il rischio di un "rug pull". WEPE ha solide possibilità di esplodere al lancio se manterrà questo slancio anche per la prima parte del 2025.

