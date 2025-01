La Dea bendata bacia Parella, nessuna traccia del vincitore misterioso che ha vinto un milione e mezzo [VIDEO]

Una vincita da un milione e mezzo netta, esentasse. Un bottino che, se non ti cambia la vita, quantomeno fa gola. È il quarto premio della Lotteria Italia che quest'anno è andato al fortunato che ha acquistato il biglietto nel quartiere Parella di Torino. A venderlo la tabaccheria e ricevitoria Perrotta di via Belli 39 A. La storia del negozio

L'esercizio, a conduzione famigliare, è attivo dal 2001 ed è gestito dai fratelli Marco e Andrea Perrotta con la zia Giuliana Boldrini, che opera come assistente dietro ai banchi del Lotto.

All'indomani dall'annuncio del premio è un via vai di persone. Habituè, curiosi, telecamere, fotografi e cronisti. Nessuno, come sempre capita in queste situazioni, si dichiara vincitore.

"Magari fossi io - commenta un cliente - Me ne sarei già scappato". "Vengo sempre qui a giocare, ma non ho mai vinto niente", dice sconsolato un frequentatore del tabacchi. "Spero il premio vada a chi ha bisogno"

"Oggi ci siamo svegliati senza sapere nulla - spiega il titolare Marco Perrotta - una volta aperto il negozio ho visto che uno dei biglietti vincenti era il nostro. Non abbiamo il sentore di chi possa essere stato a vincere, può anche non presentarsi e non sapremo mai chi è. Spero che il premio vada a una persona che ne abbia bisogno e a cui auguro tutta la felicità."

"Per noi rappresenta la vincita più importante da quando abbiamo aperto. Ci rende orgogliosi", aggiunge. Già centrati due "5"

Qui otto anni fa, come riporta Agipronews, sono stati centrati due '5' al Superenalotto che hanno fruttato circa 70mila euro. I biglietti della Lotteria Italia venduti in questo negozio sono stati 150. Tutti esauriti in pochi giorni. Tra questi si trova il fortunato vincitore del quarto premio.